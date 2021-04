Media: Hitowy transfer z udziałem Roberta Lewandowskiego? Wzbudził wielkie zainteresowanie

Pomimo tego, że Robert Lewandowski już od dawna jest związany z Bayernem Monachium, cały czas wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Nie przeszkadza w tym nawet dość zaawansowany wiek polskiego napastnika, który w sierpniu skończy 33 lata. Nie da się jednak ukryć, że bez względu na wszystko Polak jest prawdopodobnie najlepszym w tej chwili napastnikiem na świecie, więc zainteresowanie to nie dziwi.

Jak donosi Max Bielefeld z niemieckiego oddziału "Sky Sports" z agentem Roberta Lewandowskiego, Pinim Zahavim kontaktowało się ostatnio kilka czołowych europejskich klubów, które są zainteresowane sprowadzeniem Polaka. Stanowisko Bayernu Monachium jest jednak jasne i wielokrotnie było podkreślane przez zarząd klubu. Rummenige i Hoennes nie chcą na tę chwilę nawet słyszeć o transferze swojego najlepszego zawodnika, a prowadzone rozmowy na temat Lewandowskiego są na bardzo wczesnym etapie. Kontrakt 32-latka z bawarskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Portal "Transfermarkt" wycenia go w tej chwili na 60 milionów euro.

Lewandowski trafił do Bayernu za darmo w 2014 roku z Borussii Dortmund. Od tamtej pory zagrał w drużynie z Monachium w 326 meczach, w których zdobył 289 bramek i zaliczył 64 asysty. Obecnie rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. W 37 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 43 gole i zaliczył 8 asyst. Aż 36 z tych trafień zdobył w Bundeslidze, co oznacza, że brakuje mu już tylko czterech do wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72.

