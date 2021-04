Niemcy zdradzili kolejne szczegóły snu Roberta Lewandowskiego. "Musi być wysokiej jakości"

Według informacji "Bilda" Robert Lewandowski zanim idzie spać, to wciera olejek lawendowy na poduszkę. Ma mu to pomóc w lepszym śnie. Oprócz tego zakłada specjalne okulary do spania, filtrujące niebieskie światło.

Temperatura wynosi co najwyżej 21 stopni

Żona Roberta Lewandowskiego - Anna zdradziła inne tajemnice dobrego snu najlepszego polskiego piłkarza.

- Brak niebieskiego światła, brak telewizora w sypialni. Przed snem zwracamy uwagę na wysoką jakość jedzenia. Materiał również musi być wysokiej jakości, a w pomieszczeniu musi być wyjątkowy zapach. Ponadto w sypialni temperatura wynosi co najwyżej 21 stopni - mówi w rozmowie z dziennikiem "Bild" Anna Lewandowska.

Robertowi Lewandowskiemu zostały już tylko trzy mecze, aby pobić rekord bramek zdobytych w jednym sezonie 1971/72 przez Gerda Muellera (40 trafień). Polak ma obecnie 36 goli w Bundeslidze. Bayern zagra jeszcze z Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i Augsburgiem (22 maja). Reprezentant Polski musi uważać, aby nie otrzymać kolejnej żółtej kartki (obecnie ma już cztery), bo kolejna wyeliminuje go z gry w jednym spotkaniu.

Z kolei Bayern Monachium jest bliski 9. z rzędu mistrzostwa Niemiec. Na trzy kolejki przed końcem sezonu ma przewagę siedmiu punktów nad drugim RB Lipsk.