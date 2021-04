Media: Bayern Monachium już ma nowego trenera! Rekordowa kwota transferu

O przyjściu Nagelsmanna do Bayernu mówi się od momentu, gdy obecny trener mistrzów Niemiec, Hansi Flick ogłosił, że zamierza odejść z klubu po sezonie. W niedzielę niemieccy dziennikarze zaczęli pisać o tym, że klub jest blisko porozumienia ze szkoleniowcem RB Lipsk.

"Bild": Bayern i RB Lipsk porozumiały się w sprawie Nagelsmanna!

W poniedziałek magazyn "Kicker" dotarł do informacji, wedle których Nagelsmann miał poprosić o rozwiązanie kontraktu z Lipskiem. Natomiast informacje o tym, że Bayern koncentruje się na sprowadzeniu właśnie Nagelsmanna do Monachium potwierdził też włoski dziennikarz, Fabrizio Romano. Ale sprawa jest na tyle dynamiczna, że już pojawiają się kolejne zapowiedzi nowego trenera wciąż aktualnego zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Dziennik "Bild" podał, że Bayern i RB Lipsk doszły do porozumienia w sprawie pozyskania Nagelsmanna przez klub z Bawarii. Podano, że władze klubu zapłacą obecnemu klubowi szkoleniowca kwotę pomiędzy 20 a 30 milionami euro. Wszystko opatrzono zapisem "teraz wszystko może już pójść szybko!".

Ile Bayern miałby zapłacić za nowego trenera?

Chwilę później pojawiła się też informacja od "Mitteldeutsche Zeitung", że kwota, jaką zapłaciłby Bayern za Nagelsmanna miałaby wynieść 23 miliony euro. Do tego przenosiny trenera, który ma zostać następcą Hansiego Flicka zostałyby ogłoszone w poniedziałek lub najpóźniej we wtorek.

Transakcje związane z kupnem trenerów pomiędzy klubami są obecnie dość rzadkie, a najgłośniejszą w ostatnich miesiącach było chyba przejście Rubena Amorima do Sportingu Lizbona. - W sumie poprowadził Bragę 13 meczach - 10 wygrał, 1 zremisował, 2 przegrał. (...) Największe portugalskie kluby rozpoczęły wyścig, kto pierwszy go zgarnie. Wygrał Sporting, bo rzucił na stół klauzulę jego wykupu - 10 milionów euro - pisał o Portugalczyku dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. Do tej pory to był najdroższy transfer trenera w historii. Co ciekawe, to nie pierwszy raz gdy RB Lipsk otrzymałby pieniądze za trenera. W 2018 roku 1,5 miliona euro za Zsolta Loewa wyłożyło Paris-Saint Germain i tak Węgier stał się asystentem Thomasa Tuchela. Teraz współpracuje z nim już w Chelsea.

Julian Nagelsmann trenuje RB Lipsk już ponad dwa lata. Trafił tam po trzech latach w roli trenera pierwszej drużyny Hoffenheim. To tam przeszedł także drogę od trenowania drużyny U-17 i U-19 przez bycie asystentem trenera głównego zespołu aż do debiutu w roli pierwszego trenera.

