Przełom Roberta Gumnego w Bundeslidze. Znakomity występ nagrodzony

Augsburg przegrał w piątek z 1. FC Koeln 2:3, ale nie przeszkodziło to niemieckim dziennikarzom, aby wyróżnić grającego w zespole gospodarzy, Roberta Gumnego.

Gumny trafił do najlepszej drużyny kolejki według "Kickera"

Gumny pomimo tego, że grał tylko około 50 minut został doceniony przez dziennikarzy "Kickera", którzy umieścili go w najlepszej jedenastce kolejki. Polak dostał notę "2", gdzie "1" oznacza klasę światową, a "6"występ poniżej krytyki. To pierwsze tego typu wyróżnienie dla byłego obrońcy Lecha Poznań.

Tak wygląda jedenastka kolejki składająca się z piłkarzy aż dziewięciu różnych klubów. W sumie znalazło się w niej aż siedmiu debiutantów: Kobel - Mwene, Bensebaini, Akanji, Gumny - Haidara, Duda, Bailey, Wolf - Embolo, Pohjanpalo.

Mecz fatalnie ułożył się dla Augsburga, gdzie gra również drugi Polak, Rafał Gikiewicz. Po 33 minutach FC Koeln prowadził na wyjeździe już 3:0 po dwóch trafieniach Ondreja Dudy i jednym Floriana Kainza. W 42. minucie trener Augsburga, Heiko Herrlich, postanowił szybko zareagować. Zdjął z murawy rozgrywającego bardzo słaby mecz Raphaela Frambergera, a w jego miejsce wprowadził Roberta Gumnego. Polski obrońca potrzebował zaledwie 12 minut, aby zdobyć swojego debiutanckiego gola w Bundeslidze. W 62. minucie kontaktową bramkę strzelił Ruben Vargas. Ostatecznie goście wywieźli jednak komplet punktów ze stadionu Augsburga.

- W Niemczech po boisku biegają maszyny. Grając w ekstraklasie mogłem puścić sobie piłkę i wiedziałem, że nikt mnie nie dogoni, a tu jest inaczej. Jednak powoli będą się taką maszyną stawał - powiedział kilka dni temu Gumny.

Robert Gumny trafił do Augsburga we wrześniu 2020 roku za dwa miliony euro. Wcześniej obrońca występował w Lechu Poznań. W niemieckim klubie zawodnik rozegrał 23 mecze. Aktualny kontrakt Gumnego obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Augsburg na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zajmuje 13.miejsce w lidze z 33 punktami i cały czas musi walczyć o utrzymanie w Bundeslidze. W kolejnym spotkaniu zespół Gumnego i Gikiewicza zagra na wyjeździe z VfB Stuttgart.