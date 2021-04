"Gołe armaty". Niemiecki profesor wskazał zwycięzcę starcia Lewandowski - Haaland

Polak i Norweg są w znakomitej formie w bieżącym sezonie Bundesligi. Lewandowski obecnie jest liderem strzelców (36 goli) i cały czas goni rekord wszech czasów należący do Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył aż 40 bramek. Natomiast Haaland zajmuje 2. miejsce w tej klasyfikacji w sezonie 2020/21 z 25 golami na koncie, wspólnie z Andre Silvą z Eintrachtu Frankfurt.

Niemiecki profesor porównał sylwetki Lewandowskiego i Haalanda. "Obaj mają bardzo imponującą górną cześć ciała"

Internetowe wydanie dziennika "Bild" postanowiło przyjrzeć się sylwetkom Lewandowskiego i Haalanda, zestawiając je ze sobą, a konkretnie ich nagie torsy. "To gołe armaty. Rozbijają wszystko w lidze. Również dzięki wymarzonej sylwetce" - czytamy na łamach gazety. Haaland waży 88 kg i ma 1,94 m wzrostu, a Lewandowski waży 81 kg przy wzroście 1,85 m.

Dokładną analizą sylwetek polskiego i norweskiego napastnika zajął się prof. Ingo Froboese z Uniwersytetu Sportowego w Kolonii. "Ogólnie obaj mają bardzo imponującą górną część ciała. Obaj są profesjonalistami i można zobaczyć, a także zgadnąć, ile ciężkiej pracy za tym stoi. Widać wyraźnie, że Lewandowski jest jeszcze lepiej wyrzeźbiony niż Haaland. Jego mięśnie są zdecydowanie bardziej wyeksponowane" - powiedział niemiecki profesor na łamach "Bilda".

I dodał: "To zupełnie normalne, że Robert wygrywa to porównanie. Napastnik Bayernu trenuje na tym poziomie znacznie dłużej. Jeśli Haaland, który w rzeczywistości jest jeszcze chłopcem ze względu na swój wiek, będzie tak dalej pracował, to i u niego to przyjdzie".

Robert Lewandowski bardzo dba o swoją sylwetkę i poddaje się ścisłemu reżimowi, którego cały czas przestrzega. Dla piłkarza ważna jest nie tylko dieta i całkowita rezygnacja z produktów zawierających gluten, cukier, pszenicę, mleko krowie, ale również spanie, podczas którego zakłada specjalne okulary filtrujące niebieskie światło, a na poduszkę wylewa kropelki oleju lawendowego. Ponadto Lewandowski zawsze spożywa produkty zawierające białko oddzielnie od pokarmów zawierających węglowodany. Zjada dania w odwrotnej kolejności, a pierwszym z nich jest deser.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Bayern Monachium jest o krok od zdobycia kolejnego mistrzostwa Niemiec. Ma aż siedem punktów przewagi nad drugim RB Lipsk. Natomiast Borussia Dortmund wciąż ma szansę na znalezienie się w najlepszej czwórce, co daje awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. BvB jest obecnie na piątym miejscu z zaledwie jednym punktem straty do czwartego Eintrachtu Frankfurt i dwóch do trzeciego Wolfsburga.