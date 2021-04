Transferowy cel numer jeden Bayernu Monachium. 7 goli, 8 asyst

Bayern Monachium poinformował 14 lutego tego roku o wpłaceniu klauzuli wykupu za Dayota Upamecano z RB Lipsk, która wynosi 42,5 miliona euro. Francuz podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku i dołączy do nowego zespołu po zakończeniu sezonu. Następnym zawodnikiem prawdopodobnie będzie Omar Richards z Reading, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt. Klub szuka także możliwości do wzmocnienia środka pola.

Bayern Monachium chce pozyskać Floriana Neuhausa

Jak informuje Sport Bild, Bayern Monachium pozostaje zainteresowany pozyskaniem Floriana Neuhausa z Borussii Moenchengladbach. W umowie pomocnika znajduje się klauzula wykupu w wysokości 40 milionów euro i zdaniem podanego źródła, mistrz Niemiec nie ma w tym momencie środków na jej uiszczenie i ma zamiar dokonać transferu latem 2022 roku.

Bardziej prawdopodobne dla Bayernu w letnim oknie transferowym wydaje się znalezienie rezerwowego bramkarza. Prawdopodobnie na wypożyczenie odejdzie Alexander Nuebel, a jednym z kandydatów do jego zastąpienia jest Stefan Ortega z Arminii Bielefeld. Poza Neuhausem zespół z Monachium obserwuje sytuację Eduardo Camavingi z Rennes, któremu pozostał rok kontraktu.

Florian Neuhaus zagrał w tym sezonie w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pomocnik Borussii Moenchengladbach zdobył w nich siedem bramek i zanotował osiem asyst. Jego kontrakt z klubem Bundesligi jest ważny do 30 czerwca 2024 roku.