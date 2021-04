Media: Zmarnowana piłka mistrzowska Roberta Lewandowskiego boli Bayern najbardziej

Niemieckie media nie szczędziły gorzkich słów pod adresem Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec przegrali sensacyjnie 1:2 z Mainz, przez co świętowanie 9. tytułu z rzędu musiało zostać odłożone co najmniej do niedzieli.

3 Fot. Tom Weller / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl