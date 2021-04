Robert Lewandowski z kolejnym golem. Mimo to przewaga Polaka w klasyfikacji strzelców stopniała

Bayern Monachium nie zdołał przypieczętować w sobotę mistrzostwa Niemiec. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka musiała pokonać FSV Mainz, aby obronić tytuł. Sztuka ta się nie udała, ale dojść może do tego również jutro, o ile swojego meczu z VfB Stuttgart nie wygra RB Lipsk.

REKLAMA

To rakieta? Nie, to Erling Haaland! Co za gole Norwega [WIDEO]

Robert Lewandowski w pogoni za rekordem

Robert Lewandowski strzelił swoją 36 bramkę w tym sezonie ligowym. Do rekordu legendarnego Gerda Muellera traci już tylko cztery bramki, zaś do jego pobicia - pięć trafień. Kapitan reprezentacji Polski będzie miał jeszcze trzy okazje do prześcignięcia legendy niemieckiej piłki.

W trzech pozostałych ligowych kolejkach tego sezonu Bayern zagra z Borussią Moenchengladbach (u siebie), Freiburgiem (wyjazd) i Augsburgiem (u siebie). W pierwszych meczach przeciwko tym zespołom w tym sezonie Lewandowski strzelił łącznie trzy bramki, dlatego do pobicia rekordu będzie potrzebował jeszcze lepszego wyniku.

Zobacz wideo Lewandowski największym pechowcem Ligi Mistrzów?

Klasyfikacja strzelców. Lewandowski wyraźnie dominuje

Przewaga Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Bundesligi jest bezapelacyjna. Po strzeleniu bramki w starciu z FSV Mainz Polak wyprzedza drugiego w klasyfikacji Erlinga Haalanda o aż 11 trafień, który w sobotę dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Norwega z kolei jeszcze w sobotę może wyprzedzić Andre Silva - jego Eintracht Frankfurt o 18:30 zagra z Bayerem Leverkusen.

Gol Lewandowskiego w ostatniej minucie meczu, ale Bayern sensacyjnie przegrał

Klasyfikacja strzelców Bundesligi:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 36 goli

Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 25 goli

Andre Silva (Eintracht Frankfurt) - 24 gole*

Wout Weghorst (Wolfsburg) - 20 goli

Andrej Kramarić (Hoffenheim) - 17 goli

* - Eintracht rozgrywa swoje spotkanie o 18:30.