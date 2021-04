Rywale pomogli! Szczęśliwy gol Lewandowskiego w ostatniej akcji meczu [WIDEO]

Z powodu kontuzji kolana Robert Lewandowski opuścił cztery ligowe spotkania. Napastnik wrócił dopiero w sobotę, jednak Bayern Monachium przegrał z Mainz 1:2. Marne pocieszenie dla Polaka jest takie, że zbliżył się do rekordu Gerda Muellera, który w sezonie 1970/71 zdobył 40 bramek. W ostatniej minucie starcia z Mainz Polak wykorzystał błąd obrońcy i strzelił 36. gola w sezonie. Wcześniej dla Mainz bramki zdobyli Jonathan Burkardt i Robin Quaison.

Robert Lewandowski nigdy nie porozmawiał z legendą Bayernu Gerdem Muellerem. Ten zaczął już znikać

Ale nawet jeśli Lewandowski nie pobije osiągnięcia rekordu Muellera, to Polak będzie się cieszył z tytułu króla strzelców. Erling Haaland, wicelider, ma aż 11 goli straty.

- O wiele więcej od siebie wymagaliśmy. To co miało miejsce w pierwszej połowie, to zbyt mało z naszej strony. Nie można w taki sposób podejść do meczu i liczyć na wygraną. Nie stworzyliśmy wystarczająco dużo okazji i zostaliśmy ukarani za swoje błędy - mówił po meczu Manuel Neuer cytowany przez Spox.

Sytuacja w Buneslidze

W najbliższą niedzielę RB Lipsk zmierzy się ze Stuttgartem. Jeśli Lipsk nie zdobędzie kompletu punktów, zespół Hansiego Flicka zostanie mistrzem Niemiec. Jeśli wygra - Bayern będzie musiał poczekać do kolejnego meczu, gdy 8 maja zmierzy się z Borussią Moenchengladbach.

Warto dodać, że po tym sezonie Flick odejdzie z Bayernu i prawdopodobnie obejmie kadrę Niemiec. Następcą Flicka może zostać obecny trener RB Lipsk -Julian Nagelsmann.

