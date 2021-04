Lewandowski o gola bliżej rekordu. Komu jeszcze musi strzelić i ile?

Bayern Monachium przegrał sensacyjnie w sobotę z Mainz 1:2. Jedynego gola dla mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski, który pokonał bramkarza rywali w 94. minucie spotkania, wykorzystując fatalny błąd obrońców. Dla polskiego napastnika to już 36. trafienie w tym sezonie Bundesligi, dzięki czemu nadal ma szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera.

REKLAMA

Zobacz wideo Krótki sen o Superlidze. "Ten projekt skompromitował dwanaście klubów"

Gol Lewandowskiego w ostatniej minucie meczu, ale Bayern sensacyjnie przegrał

Robert Lewandowski nadal może pobić rekord Gerda Muellera!

Legendarny rekord Gerda Muellera to 40 bramek strzelonych w sezonie 1971/72. Lewandowski ma aktualnie cztery bramki mniej, ale jedynie trzy spotkania do końca rozgrywek ligowych - z Borussią Moenchengladbach, Freiburgiem i Augsburgiem.

Jeśli Polak chce dogonić rekord Muellera, musi w tych trzech spotkaniach zdobyć jeszcze cztery bramki. Jeśli zdoła strzelić co najmniej pięć goli, pobije wyczyn Niemca, który wydawał się niemożliwy do pobicia. Lewandowski jest pierwszym napastnikiem od czasów Muellera, który zbliżył się do 40 bramek strzelonych w jednym sezonie.

Rywal zaskoczył Neuera. "Takiego błędu w jego wykonaniu dawno nie widzieliśmy" [WIDEO]

Robert Lewandowski miałby o wiele łatwiejsze zadanie, gdyby nie kontuzja, której nabawił się w meczu reprezentacji Polski z Andorą. Wówczas doznał uszkodzenia więzadeł pobocznych w kolanie, które wykluczyły go z gry w czterech kolejnych spotkaniach.