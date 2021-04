Jest skład Bayernu na mecz z Mainz! Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego

Bayern Monachium jest bliski wywalczenia 9. z rzędu mistrzostwa Niemiec i 31. w swojej historii. W poprzedniej kolejce wygrał 2:0 z Bayerem Leverkusen, a jego główny rywal - RB Lipsk sensacyjnie przegrał z zagrożonym spadkiem 1. FC Koeln 1:2 i przewaga w tabeli zespołu z Monachium wzrosła aż do 10 punktów.

- Chyba wszyscy się zgodzimy, że Robert ma przed sobą wielki cel. Znajdzie się w naszym składzie na jutrzejszy mecz - mówił w piątek Hansi Flick na konferencji prasowej. I dodał: - Przede wszystkim chcemy zdobyć mistrzostwo, jak najszybciej jest to możliwe. Nie można zapominać, że Roberta nie było przez cztery tygodnie. Na treningu pokazuje, że jest w bardzo dobrej formie, ale musimy zobaczyć, jak będzie reagował na kolejne treningi i powrót do gry. Zobaczymy, jak zareaguje na to jego organizm. Oczywiście, będziemy starali się go wesprzeć w jego staraniach, ale najważniejsze jest zdobycie mistrzostwa.

Hansi Flick podał skład Bayernu na mecz z Mainz. Powrót Lewandowskiego

I rzeczywiście niemiecki trener w składzie, który wystawił na mecz z Mainz, znalazł w nim miejsce dla Roberta Lewandowskiego, który z powodu kontuzji kolana odniesionej 28 marca w meczu z Andorą w el. MŚ opuścił aż sześć spotkań. A ostatni raz w koszulce Bayernu wystąpił przed przerwą reprezentacyjną - 20 marca z VfB Stuttgart, z którym Polak ustrzelił hat-tricka. Potem nie grał w obu starciach w 1/4 finału Ligi Mistrzów z PSG, a także w czterech spotkaniach ligowych, kolejno z: RB Lipsk, Unionem Berlin, VfL Wolfsburg i Bayerem Leverkusen.

Bayern wygrał cztery z tych spotkań, a z roli zmiennika Polaka dobrze wywiązywał się Eric Choupo-Moting, który w ostatnich sześciu meczach aż cztery razy trafiał do siatki rywali i według doniesień "Bilda" Kameruńczyk przedłuży w maju z Bayernem umowę o jeden rok. Tym razem Choupo-Moting zacznie mecz na ławce.

Tak wygląda skład Bayernu:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka, Sane, Mueller, Coman - Lewandowski.

Jedenastkę podał również trener Mainz, Bo Svensson.

Zentner - St. Juste, Niakhate, Hack, Da Costa, Mwene - Barreiro, Latza, Burkhardt - Onisiwo, Quaison.

Lewandowski ma cztery mecze, aby pobić rekord bramek zdobytych w jednym sezonie 1971/72 przez Gerda Muellera (40 trafień). Lewandowski ma obecnie 35 goli w Bundeslidze. Bayern oprócz spotkania z Mainz zagra jeszcze z Borussią Moenchengladbach, Freiburgiem i Augsburgiem.

W przypadku wygranej Bayern zapewnią sobie tytuł mistrzowski, bo strata RB Lipsk wynosić będzie co najmniej 10 punktów na trzy kolejki przed końcem.

Mecz FSV Mainz - Bayern Monachium został zaplanowany na sobotę 24 kwietnia, na godzinę 15:30. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl.