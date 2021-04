Pierwszy gol Roberta Gumnego w Bundeslidze! Spełnia swoje obietnice [WIDEO]

Już w 42. minucie meczu Robert Gumny zmienił Raphaela Frambergera, przy stanie 3:0 dla FC Koeln. Niespełna pięć minut po tym, jak 22-latek pojawił się na boisku, sędzia ukarał go żółtą kartką. Zdecydowanie lepiej Gumny zaprezentował się po przerwie. Polak zapisał się na liście strzelców niespełna dziesięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudło Haalanda podczas rzutu karnego. Sytuację uratował Reus [Eleven Sports]

Robert Gumny wykorzystał zamieszanie pod bramką. Debiutanckie trafienie w Bundeslidze!

W 54. minucie FC Augsburg wznawiał grę z rzutu rożnego. Piłka po dośrodkowaniu i walce w powietrzu zawodników obu drużyn trafiła na dalszy słupek, gdzie czekał Fredrik Jensen. Pomocnik uderzył jednak wprost w bramkarza FC Koeln, który sparował piłkę na drugi koniec bramki. Tam stał niekryty Robert Gumny, który z bardzo bliskiej odległości wbił piłkę do bramki.

To pierwszy gol Roberta Gumnego w barwach Augsburga i jednocześnie pierwsze trafienie w tym sezonie. Występy w Bundeslidze nie należą jednak do najłatwiejszych. - W Niemczech po boisku biegają maszyny. Grając w ekstraklasie mogłem puścić sobie piłkę i wiedziałem, że nikt mnie nie dogoni, a tu jest inaczej. Jednak powoli będą się taką maszyną stawał - powiedział kilka dni temu piłkarz.

Robert Gumny trafił do Augsburga we wrześniu 2020 roku za dwa miliony euro. Wcześniej obrońca występował w Lechu Poznań. W niemieckim klubie zawodnik rozegrał 22 mecze. Aktualny kontrakt Gumnego obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.