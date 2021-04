Rozpaczliwy apel syna dyrektora Bayernu po lawinie hejtu. "Zostawcie siostry i matkę"

W sobotę po wygranym meczu z VfL Wolfsburg trener Bayernu Monachium - Hansi Flick - poinformował, że odejdzie ze stanowiska po zakończeniu obecnego sezonu. - Chcę rozwiązać kontrakt tego lata. Zależało mi na tym, by zespół dowiedział się o tym ode mnie. Poinformowałem szefostwo klubu po porażce z PSG w Lidze Mistrzów - powiedział Flick w rozmowie z telewizją Sky.

Chociaż w ciągu ostatniego roku niemiecki szkoleniowiec wygrał z zespołem wszystko, co było do wygrania, to zdecydował się odejść z klubu z uwagi na konflikt z Hasanem Salihamidziciem. Były piłkarz Bayernu, a dziś jego dyrektor sportowy, miał odsunąć Flicka od kwestii transferów do zespołu, nie spełniając życzeń i oczekiwań niemieckiego szkoleniowca.

Syn broni Salihamidzicia

Decyzja Flicka poruszyła kibiców Bayernu, którzy są oburzeni, że władze klubu nie poparły mocniej utytułowanego trenera. Fani nie są też zadowoleni z postawy Salihamidzicia, którego dymisji się domagają. Komentarze pod jego adresem zaszły jednak za daleko.

Sprawę w mediach społecznościowych poruszył syn Salihamidzicia - Nick - który jest zawodnikiem młodzieżowej drużyny Bayernu. "Nie mam problemu, jeśli atakujecie mojego ojca lub mnie z powodu kłamstw przekazywanych przez media, lub innych ludzi. Poradzę sobie z tym, on też. Zostawcie jednak w spokoju moje siostry oraz matkę. To obrzydliwe zachowanie, obrzydliwi ludzie i fałszywi fani" - napisał.

Nick Salihamidzić broni ojca Instagram.com/nicksalihamidzic/?hl=pl

I dodał: Wszyscy jesteśmy częścią Bayernu. Nie jesteśmy z nim tylko związani, jesteśmy jego kibicami i nigdzie się nie wybieramy. Zacznijcie traktować nas jak rodzinę i zaprzestańcie hejtu.

Nick Salihamidzić broni rodziny Instagram.com/nicksalihamidzic/?hl=pl

Flick pracę w Bayernie Monachium rozpoczął w listopadzie 2019 roku, zastępując zwolnionego Niko Kovaca. Chociaż początkowo Niemiec miał być tylko trenerem tymczasowym, to doskonałe wyniki sprawiły, że w kwietniu zeszłego roku podpisał kontrakt ważny do czerwca 2023 roku.