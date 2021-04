Bayern Monachium pomoże Lewandowskiemu zdobyć rekord! Ale nie od razu

Do końca sezonu 2020/21 Bundesligi pozostały cztery kolejki. Prowadzący w tabeli Bayern Monachium ma dziesięć punktów przewagi nad drugim w tabeli RB Lipsk, co oznacza, że przy zwycięstwie w sobotę w Moguncji zespół Hansiego Flicka będzie już pewny kolejnego tytułu mistrza Niemiec. To końcowe odliczanie ma również wpływ na indywidualne cele Roberta Lewandowskiego. Polakowi, który wraca do gry po czterotygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją kolana, brakuje wciąż pięciu goli do wyrównania strzeleckiego rekordu Gerda Muellera, wynoszącego 40 bramek w jednym sezonie ligi niemieckiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kicker wytknął błędy Hansiemu Flickowi. "Za bardzo obrósł w piórka"

Wielki cel Roberta Lewandowskiego

Trener Bayernu Hansi Flick potwierdził, że Robert Lewandowski znajdzie się w składzie Bayernu na sobotnie spotkanie. - Chyba wszyscy się zgodzimy, że Robert ma przed sobą wielki cel. Znajdzie się w naszym składzie na jutrzejszy mecz, podobnie jak Leon Goretzka oraz prawdopodobnie Serge Gnabry, aczkolwiek to jeszcze zależy od dzisiejszego treningu. Można powiedzieć, że powoli wracamy do normalności - mówił Flick.

"Najważniejsze jest mistrzostwo"

W sobotę Bayern Monachium może zdobyć mistrzostwo Niemiec po raz dziewiąty z rzędu oraz 31. w swojej historii. - Zasługujemy na tytuł, bo zdobyliśmy najwięcej punktów. Mistrzostwo Niemiec jest dla nas podstawą do wygrywania kolejnych tytułów, chociażby Ligi Mistrzów czy Klubowego Mistrzostwa Świata. Wiadomo, Ligę Mistrzów można wygrać, nie będąc mistrzem kraju, ale taki klub jak Bayern Monachium wymaga od ciebie zdobycia mistrzostwa Niemiec. Taką mamy mentalność. Chcemy zdobyć tytuł już w Moguncji, ale wiemy, że Mainz ostatnio prezentuje się naprawdę dobrze - tłumaczył trener klubowych mistrzów świata.

Choupo-Moting wykorzystał kontuzję Lewandowskiego. Zostanie nagrodzony

Czy zespół Bayernu będzie chciał wesprzeć Lewandowskiego w jego walce o przejście do historii Bundesligi? - Przede wszystkim chcemy zdobyć mistrzostwo, jak najszybciej jest to możliwe. Nie można zapominać, że Roberta nie było przez cztery tygodnie. Na treningu pokazuje, że jest w bardzo dobrej formie, ale musimy zobaczyć, jak będzie reagował na kolejne treningi i powrót do gry. Zobaczymy, jak zareaguje na to jego organizm. Oczywiście, będziemy starali się go wesprzeć w jego staraniach, ale najważniejsze jest zdobycie mistrzostwa - zaznaczał Hansi Flick.

Mecz FSV Mainz - Bayern Monachium został zaplanowany na sobotę 24 kwietnia, na godzinę 15:30. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl.