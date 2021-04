Po kompromitacji piłkarze boją się o własne życie. Radykalne kroki

Schalke Gelsenkirchen po raz czwarty w 117-letniej historii zostanie zdegradowane z Bundesligi. Trzy poprzedni spadki miały miejsce w 1981, 1983 i 1988 roku. Przesądziła o tym wtorkowa porażka z Arminią Bielefeld 0:1 na cztery kolejki przed końcem sezonu. Tuż po przegranej doszło do niemal dantejskich scen pod stadionem.

Wściekłości nie ukrywali kibice, którzy pod stadionem czekali na zawodników. Wydarzyły się rzeczy, które - jak podkreślał klub - przekraczały granice przyzwoitości. Jak relacjonują niemieckie media, piłkarze i sztab zostali obrzuceni jajkami i pirotechniką. Pod stadionem zgromadziła się grupa ok. 500 pseudokibiców, którzy rzucili się na graczy. Sytuację szybko opanowała policja, także dzięki temu, że sportowcy zaczęli uciekać. Nikt nie ucierpiał, chociaż - jak potwierdza rzecznik policji w rozmowie z telewizją Sport1 - dwóch piłkarzy miało zostać skopanych.

Zawodnicy Schalke boją się o własne życie. Chcą dodatkowej ochrony policyjnej

To jednak nie wszystko, bo najnowsze informacje przekazał "Bild", z których wynika, że piłkarze Schalke domagają się, aby zapewnić im ochronę policyjną podczas treningów. Co więcej, zawodnicy żyją w strachu i boją się o własne życie. Dodatkowo według dziennika każdy z zawodników może poprosić o pomoc psychologiczną. Sytuacja jest na tyle poważna, że niektórzy gracze zastanawiają się nad radykalnymi krokami - zrezygnowanie z gry w czterech ostatnich kolejkach Bundesligi.

Od wielu miesięcy wszystko na to wskazywało na spadek, ale wielu długo nie mogło w to uwierzyć. W 30. spotkaniach w ramach Bundesligi Schalke odniosło ledwie dwa zwycięstwa. Pomocną dłoń do klubu chce wyciągnąć były reprezentant Polski i były gracz klubu, Tomasz Hajto. - Chciałbym pomóc w tym, by Schalke wróciło na swoje miejsce, czyli do Bundesligi. Odpowiednie osoby w klubie raczej nie będą miały problemu ze znalezieniem mojego numeru telefonu - powiedział w rozmowie z "RevierSport".

I dodał: - Rozczarowanie i frustrację można zrozumieć, ale nie można używać przemocy i bić innych ludzi. To wy jesteście Schalke! Wy - kibice! - zawsze będziecie odpowiedzialni za klub bardziej niż ktokolwiek inny, bardziej niż jakikolwiek piłkarz. I wrócimy do Bundesligi, to na pewno.