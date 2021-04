Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie na mecz z Mainz! Niemcy już wiedzą

Bayern Monachium zmierzy się w sobotę na wyjeździe z FSV Mainz w meczu 31. kolejki Bundesligi. W przypadku wygranej Bawarczycy zapewnią sobie tytuł mistrzowski, gdyż strata RB Lipsk wynosić będzie co najmniej 10 punktów na trzy kolejki do końca. Istnieje spora szansa, że w osiągnięciu tego celu pomoże im Robert Lewandowski.

Lewandowski wraca do gry. Polak znajdzie się w wyjściowym składzie na sobotni mecz.

Według niemieckiego magazynu "Kicker" Robert Lewandowski znajdzie się w wyjściowym składzie na sobotni mecz z Mainz. Tak przynajmniej wynika to z przewidywanych składów, jakie prezentują dziennikarze magazynu przed każdą kolejką Bundesligi.

Dla Polaka byłby to pierwszy występ od meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0), który odbył się 28 marca. 32-latek nabawił się w tym spotkaniu urazu kolana, który wymusił na nim blisko miesięczną przerwę. Przez ten czas nie zagrał w sześciu spotkaniach Bayernu, w tym w dwumeczu z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (3:3, Bayern odpadł przez bramki wyjazdowe). Ze względu na tę przerwę Lewandowski ma utrudnione zadanie w pościgu za legendarnym rekordem Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Ma obecnie 35 bramek, a więc do wyrównania rekordu potrzebuje pięciu, a do jego pobicia sześciu bramek - a do końca sezonu zostały już tylko cztery kolejki.

Bayern w środę pokazał zdjęcia w mediach społecznościowych, na których widać Roberta Lewandowskiego trenującego z zespołem. Do tej pory Polak ćwiczył tylko i wyłącznie indywidualnie.

