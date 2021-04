Robert Lewandowski i 36 klubów trafią na przymusową izolację. Taki plan ma Bundesliga

Wprowadzenie izolacji w końcówce sezonu Bundesligi było planowane od co najmniej kilku tygodni, jednak sprawy nabrały tempa w ostatnich dniach w związku z dużą liczbą zakażeń w Herthcie Berlin. Zespół ze stolicy udał się na przymusową kwarantannę, przez co jego mecze z FSV Mainz (18 kwietnia), Freiburgiem (21 kwietnia) i Schalke (24 kwietnia) zostały przełożone.

W obawie o podobne sytuacje w pozostałych klubach spółka zarządzająca Bundesligą (DFL) zdecydowała o izolacji zespołów przed dwiema ostatnimi kolejkami rozgrywek, które odbędą się odpowiednio 15 i 22 maja. Wszystko po to, by mieć pewność, że liga zostanie zakończona we wcześniej ustalonym terminie.

Bundesliga na kwarantannie

Izolacja w klubowych ośrodkach treningowych ma zacząć się 12 maja. Wcześniej, bo już od 3 maja, piłkarze oraz członkowie sztabów szkoleniowych mają zminimalizować kontakt z osobami z zewnątrz, przebywając jedynie w ośrodkach, na stadionie oraz domach. Izolacja dotyczyć będzie nie tylko klubów 1., ale też 2. Bundesligi. Łącznie będzie to 36 zespołów.

Po 30 kolejkach Bundesligi w tabeli prowadzi Bayern Monachium, który ma 71 punktów i o 10 punktów wyprzedza RB Lipsk. Kolejne w tabeli są VfL Wolfsburg (57 punktów), Eintracht Frankfurt (56 punktów) i Borussia Dortmund (52 punkty), które wciąż walczą o miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W ostatnich kolejkach rozstrzygnie się również, czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera. - Nie wiem, czy uda mi się go pobić. Mam nadzieję, że gdy wrócę na boisko, to od razu wrócę na swój poziom, będę grał jak najlepiej i od razu strzelał gole. Wciąż mam cztery mecze, by pobić rekord i muszę strzelić co najmniej sześć goli. Zobaczymy - powiedział Lewandowski, który do gry po przerwie spowodowanej kontuzją wróci w tę sobotę na mecz z Bayerem Leverkusen.

Z 1. Bundesligi spadło już Schalke. Po 26 punktów mają FC Koeln oraz Hertha Berlin, która rozegrała jednak o dwa mecze mniej. Przed spadkiem bronią się też Arminia Bielefeld, Werder Brema (po 30 punktów) oraz FSV Mainz (31 punktów).