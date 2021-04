Kapitalna seria wyśmiewanego zastępcy Lewandowskiego. Flick żartuje: Robert będzie miał problem

W meczu z Andorą (3:0) Robert Lewandowski doznał kontuzji kolana, przez którą opuścił sześć meczów Bayernu. Polak ma wrócić na sobotni mecz z Mainz (15.30) i ruszyć w dalszą pogoń za pobiciem rekordu Gerda Müllera, oczywiście o ile zostanie wystawiony przez Hansiego Flicka. A ten, co nie może dziwić, chwali Erica Maxima Choupo-Motinga i żartuje: – Lewandowski będzie miał problem z powrotem do składu.

Robert Lewandowski wraca do gry. Jego zmiennik stanął na wysokości zadania

Chwilę później Flick, już poważniej, powiedział, że "cieszy się, że Robert wraca już na sobotni mecz", ale dobra forma Kameruńczyka musi zaskakiwać. Snajper, który przez lata był wyśmiewany, w momencie próby nie zawiódł. 32-latek trafiał do siatki w trzech ostatnich spotkaniach, co zdarzyło mu się dopiero po raz drugi w karierze, poprzedni raz w 2014 roku. W sumie, w sześciu ostatnich występach dla Bayernu zdobył cztery bramki.

Choupo-Moting w trudnym momencie brał na siebie odpowiedzialność. Zdobywał bramki w najważniejszych meczach – w obu ćwierćfinałach Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, a także w najtrudniejszych starciach w Bundeslidze z VfL Wolfsburg (3:2) i Bayerem (2:0). Nikt nie oczekiwał od niego cudów, które zapewnić mógł Lewandowski, ale efekty jego występów i tak były zdecydowanie lepsze od oczekiwanych.

Eric Maxim Choupo-Moting strzelał gole w kluczowych momentach

Kariera Choupo-Motinga to specyficzna podróż. Niemiec długo tułał się po klubach ze średniej półki, aż niespodziewanie w 2018 roku rękę po niego wyciągnęło Paris Saint-Germain. Kibice nie rozumieli, co taki napastnik robi w tak wielkim klubie, ale Thomas Tuchel, znający napastnika ze wspólnej pracy w FSV Mainz, nie miał wątpliwości.

W Paryżu Kameruńczykowi wiodło się różnie. Z jednej strony, jak pisało BBC, w meczu ze Strasbourgiem był autorem jednego z najgorszych pudeł w historii futbolu. Z drugiej, gdyby nie jego gol w ćwierćfinale z Atalantą, to PSG mogłoby nie zakwalifikować się do półfinału ostatniej edycji Ligi Mistrzów. W finale rozgrywek paryżanie ulegli Bayernowi (0:1), do którego Eric-Maxim dołączył w październiku, by być alternatywą dla Lewandowskiego. I gdy był potrzebny, stanął na wysokości zadania, potwierdzając, że woli grać przeciwko PSG (dwa gole w dwóch meczach) niż razem z PSG w Champions League (jeden gol w dziesięciu występach).