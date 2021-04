Lewandowski musi strzelić tym klubom. Legendarny rekord na wyciągnięcie ręki

Kontuzja kolana Roberta Lewandowskiego, której doznał w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0), okazała się groźniejsza, niż początkowo sądzono. Polak pauzuje już trzy tygodnie, choć pierwsza diagnoza mówiła, że przerwa potrwa zaledwie do 10 dni. Z tego powodu opuścił już sześć meczów Bayernu Monachium, w tym oba mecze ćwierćfinału Ligi Mistrzów z PSG. Uraz może mu pokrzyżować także plany pobicia rekordu Gerda Muellera. Na szczęście w końcu z Bawarii dochodzą dobre wieści.

To już pewne: Robert Lewandowski wraca do gry! "Muszę strzelić co najmniej sześć goli"

Robert Lewandowski wraca do gry. Pobicie rekordu Gerda Muellera jeszcze możliwe?

Poza mistrzostwem Niemiec najważniejszym celem dla kapitana reprezentacji Polski jest pobicie rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Lewandowskiemu brakuje do jego wyrównania już tylko pięciu bramek, ale do końca rozgrywek zostały już tylko cztery spotkania.

24 kwietnia

(15.) Mainz - (1.) Bayern

8 maja

(1.) Bayern - (7.) Borussia Moenchengladbach

1 5 maja

(9.) Freiburg - (1.) Bayern

22 maja

(1.) Bayern - Augsburg (11.)

- Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Do pobicia rekordu zostały mi cztery mecze, w których musiałbym strzelić co najmniej sześć bramek - przyznał Lewandowski. - Przez tę przerwę wypadłem z rytmu, moja dyspozycja stoi pod znakiem zapytania. Ale mam nadzieję, że od pierwszej minuty na boisku będę w stanie pokazywać moją jakość, grać najlepszy futbol i strzelać gole - stwierdził.

Hansi Flick zapowiada powrót Lewandowskiego

Podobnie jak wszyscy kibice w Polsce i w Niemczech, trener Bayernu Hansi Flick oczekuje na powrót Lewandowskiego. Szkoleniowiec nie mógł skorzystać z Polaka jeszcze w trakcie meczu 30. kolejki Bundesligi, w którym Bayern wygrał 2:0 z Bayerem Leverkusen. Okazuje się jednak, że wtorkowe spotkanie było ostatnim, w którym polski napastnik pauzował. - Cieszymy się, że u Roberta wszystko szybko się goi. Zdecydowanie jest jedną z możliwości na sobotni mecz - zapowiedział trener na konferencji pomeczowej.

Robert Lewandowski czuje się już zdecydowanie lepiej i powoli zaczyna normalnie trenować z piłką, a w środę ma pierwszy raz wziąć udział w zajęciach z drużyną. O powrocie po urazie opowiedział w niedawnym wywiadzie dla klubowej telewizji. - Kilka dni trenowałem, wszystko idzie zgodnie z planem. To znaczy, że jestem zadowolony i planuję zagrać ponownie w ten weekend - potwierdził słowa Flicka Lewandowski.

