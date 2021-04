Rummenigge podgrzał plotki ws. nowego trenera Bayernu. To byłby absolutny hit

W ostatnich dniach futbol budził kolosalne emocje, przede wszystkim za sprawą Superligi. I choć ostatecznie projekt wydaje się zmierzać ku upadkowi, bo w rozgrywkach pozostały ledwie cztery z dwunastu klubów, to trudno wyobrazić sobie, byśmy ot tak wrócili do "starego" porządku świata futbolu. To zapowiada kolejne zmiany, ale niektórzy, jak Karl-Heinz Rummenigge, upatrują w tym szansy.

Bayern Monachium sprzeciwił się Superlidze i dziś triumfuje

Prezes Bayernu był jednym z głównych antyfanów Superligi. Od początku zdystansował się od projektu i deklarował, że nie ma szans, by Bayern wziął w niej udział. Dziś triumfuje nie tylko dlatego, że projekt się wali, ale też dlatego, że nie wiemy jak wyglądać będą relacje klubów z zawodnikami czy trenerami, którzy otwarcie sprzeciwili się dołączeniu do Superligi.

Jürgen Klopp zostanie nowym trenerem Bayernu Monachium?

– Jürgen Klopp ewidentnie sprzeciwił się drodze, na której był klub – przypomniał Rummenigge, odnosząc się do krytycznego wywiadu trenera sprzed meczu z Leeds (1:1). Jak podkreślają niemieckie media, prezes Bayernu sprawił, że nazwisko trenera Liverpoolu znalazło się na giełdzie nazwisk potencjalnych następców Hansiego Flicka. Poszukiwania nowego szkoleniowca na razie idą powoli. – Jeszcze nie podjęliśmy w tej sprawie żadnej decyzji. Najpierw musimy zdobyć mistrzostwo, potem będziemy się nad tym zastanawiać – stwierdził szef lidera Bundesligi.

Media: Superliga zawieszona! Połowa klubów oficjalnie odchodzi

Nazwisko Kloppa od dłuższego czasu przejawia się w spekulacjach ws. objęcia Bayernu, nawet mimo tego, że ma on kontrakt z Liverpoolem aż do 2024 roku. Z drugiej strony, Flick ma umowę z monachijczykami aż do czerwca 2023 roku, jednak pragnie opuścić klub w związku z nieporozumieniami z dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem.