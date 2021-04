Bayern o krok od mistrzostwa Niemiec! Wykorzystał potknięcie rywali i wygrał w hicie

Bayern Monachium znalazł się w doskonałej okazji, by niemal zapewnić sobie tytuł mistrzów Niemiec. RB Lipsk przegrał we wtorek z FC Koeln 1:2 po dwóch bramkach Hectora. Zespół Hansiego Flicka wiedział, że jeśli wygra, będzie miał 10 punktów przewagi w tabeli na 4 mecze przed końcem sezonu.

I natychmiast Bayern objął prowadzenie. Już w 7. minucie Mueller oddał strzał, który odbił Hradecky, ale piłka spadła na nogę Choupo-Motinga, który z kilku metrów wbił ją do pustej bramki. Sześć minut później było już 2:0. Do piłki fatalnie wybitej przez obrońców dopadł Kimmich, który z 15. metra uderzył obok słupka. Jeszcze przed przerwą kolejną okazję mieli piłkarze Bayernu. Kimmich uderzył sprzed pola karnego, Hradecky ledwo zdołał odbić ten strzał. Piłka spadła na nogę Choupo-Motinga, który nie zdążył się odpowiednio złożyć do strzału i nie trafił czysto w piłkę. Na przerwę piłkarze Hansiego Flicka schodzili przy dwubramkowym prowadzeniu.

Po przerwie Bayern nie zamierzał forsować tempa. Kolejne indywidualne akcje Musiali przynosiły jednak duże zagrożenie pod bramką Hradeckiego. Bramkarza Bayeru pokonał Choupo-Moting, ale był na spalonym. W odpowiedzi kilka minut później Bailey zagrał świetną piłkę w polu karnym Bayernu, jednak Bellarabi trafił jedynie w poprzeczkę. Kolejne próby obydwu zespołów nie przynosiły żadnych efektów i Bayern wygrał 2:0, powiększając swoją przewagę w tabeli do 10 punktów. Tym samym już w sobotę, w meczu z Mainz, zespół Flicka może zapewnić sobie 9. tytuł mistrzów Niemiec z rzędu!

Pewni spadku z Bundesligi mogą być już za to piłkarze Schalke. We wtorek grali z Arminią Bielefeld o przedłużenie swoich szans na utrzymanie. Ostatecznie przegrali 0:1 po bramce Klosa, co przekreśla ich szansę na pozostanie w lidze.

Z kolei Eintracht Frankfurt potwierdził swoje aspiracje na grę w europejskich pucharach. Na własnym stadionie zespół Huttera pokonał pewnie, bo 2:0, Augsburg. Tym samym Eintracht utrzymuje bezpieczną, 7-punktową, przewagę na 5. zespołem, którym jest obecnie Borussia Dortmund. Borussia dopiero w środę zagra jednak z Unionem Berlin.