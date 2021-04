Awans do LM po 62 latach może zamienić się w koszmar. Rewelacja sezonu zakładnikiem sukcesu?

– Nasze sny stają się rzeczywistością – mówił po meczu z Borussią Dortmund pomocnik Sebastian Rode. Dzięki zwycięstwu 2:1 Eintracht miał siedem punktów przewagi nad bezpośrednim rywalem w walce o awans do Ligi Mistrzów. Obecnie na cztery kolejki przed końcem sezonu zespół z Frankfurtu jest czwarty i wyprzedza piątą Borussię Dortmund o cztery punkty (Eintracht zapewnił już sobie grę przynajmniej w Lidze Konferencji Europy).

Eintracht jest coraz bliżej pierwszego od 1959 r. awansu do tych elitarnych rozgrywek. Kłopot w tym, że w klubie trwa rewolucja. Już dziś odejście zapowiedział trener Adi Huetter, a w ślad za nim pójdą także dyrektorzy sportowi Fredi Bobić i Bruno Huebner. A to prawdopodobnie jeszcze nie koniec.

– Przez lata tak bardzo się staraliśmy, aby osiągnąć ten poziom, a teraz, kiedy jesteśmy tak blisko sukcesu, oni odchodzą. Odejście trenera Huettera jest dla mnie trudne, ponieważ jest najlepszym szkoleniowcem, z jakim pracowałem – mówi pomocnik Eintrachtu Filip Kostić.

W ostatni weekend Eintracht przegrał aż 0:4 z Borussią Moenchengladbach. Wpływ na wynik mogła mieć decyzja trenera Adiego Huettera, który kilka dni przed meczem poinformował, że po zakończeniu sezonu odejdzie do klubu z Moenchengladbach, zastępując Marco Rosego. Huetter już uzgodnił warunki trzyletniej umowy. Kwota transakcji według niemieckich mediów wyniosła aż 7,5 mln euro – a to czyni Austriaka piątym najdroższym w historii piłki nożnej szkoleniowcem i najdroższym w historii Bundesligi. – To najlepszy trener, jaki mógł nam się trafić – zachwyca się dyrektor sportowy Borussii Max Erbel.

Jeszcze dwa tygodnie temu nic nie zapowiadało tego transferu. Austriak pracuje w Eintrachcie od 2018 r., kiedy zastąpił Niko Kovaca. Pod jego wodzą zespół do półfinału Ligi Europy w 2019 r., w tym sezonie jest już krok od Ligi Mistrzów. Ale już bez Huettera.

– Żaden trener nie jest większy od klubu. Chcemy sprawić sobie, fanom i miastu prezent – mówi pomocnik Djibril Sow, który uważa, że decyzja trenera nie będzie miała wpływu na postawę zespołu. – Nastrój i atmosfera są identyczne jak dwa miesiące temu – dodaje. – Szkoda, ale musimy uszanować tę decyzję. Jeśli Bóg pozwoli, zakończymy tę pracę sukcesem i zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów. Już samo to przeszłoby do historii klubu – dodał Filip Kostić.

To niejedyna osoba, która już niemal na pewno pożegna się z klubem z Frankfurtu. Dyrektor sportowy Eintrachtu Fredi Bobić postanowił przyjąć propozycję Herthy Berlin, w której także będzie pełnił tę rolę. Bobić decyzję ogłosił dzień po tym, gdy uczynił to Huetter. A to nie koniec, bo dwa miesiące temu odejście ogłosił drugi z dyrektorów sportowych Bruno Huebner. Frankfurt opuszcza więc tercet, który odpowiada za nadchodzący sukces Eintrachtu.

– Bobic odegrał dużą rolę w sukcesie Eintrachtu – wychwalał dyrektora sportowego prezes Philip Holzer. Po przyjściu Bobicia Eintracht najpierw w 2016 r. utrzymał się w Bundeslidze, a później dwa razy z rzędu dotarł do finału Pucharu Niemiec – w 2017 r. przegrał 1:2 z Borussią Dortmund, a rok później wywalczył trofeum po wygranej z Bayernem 3:1.

– Przez lata tak bardzo się staraliśmy, aby osiągnąć ten poziom, a teraz, kiedy jesteśmy tak blisko sukcesu, oni odchodzą. Szczerze mówiąc, odejście trenera Huettera jest dla mnie trudne, ponieważ jest najlepszym szkoleniowcem, z jakim pracowałem – podsumował Filip Kostić.

I Huettera, i Bobicia zastąpić będzie trudno. Kandydatów na trenera jest ponoć trzech: Roger Schmidt z PSV Eindhoven, Olivier Glasner z WfL Wolsburg i Sandro Schwarz, trener Dynama Moskwa. W gronie kandydatów do roli dyrektora sportowego także wymienia się trzy nazwiska Markusa Kroesche z RB Lipsk, Igli Tarego z Lazio oraz Marcela Schaefera z WfL Wolfsburg. W niemieckich mediach przewija się jeszcze jedno nazwisko, byłego szkoleniowca RB Lipsk Ralfa Rangnicka, który miałby łączyć funkcję dyrektora z trenerem.

Eintracht gra z rozmachem, jakiego jego kibicie nie widzieli od trzech dekad. W tym roku odniósł aż 12 zwycięstw w 16 meczach, ponosząc tylko dwie porażki. W tym sezonie drużyna z Frankfurtu z własnego stadionu uczyniła twierdzę i nie przegrała u siebie ani razu (tylko Bayern Monachium ma podobną passę). Gracze Eintrachtu nie doznali porażki w 17 kolejnych domowych meczach, co jest ich najlepszą serią od 28 lat. – Eintracht to drużyna z jajami. Jedenastka charakterów, które nie pękają. A do tego dochodzą kapitalny trener i piłkarze znakomicie dopasowani do drużyny. To nie jest drużyna gwiazd i wielkich nazwisk, ale zespół, w którym każdy zna swoje miejsce, wie, o co gra i dla kogo – opisał fenomen Eintrachtu dziennikarz "Piłki Nożnej" Maciej Iwanow w rozmowie z portalem igol.pl.

Nie tylko w sztabie sportowym Eintracht mogą czekać ogromne zmiany w nowym sezonie, ale również w kadrze, która znowu może zostać osłabiona. Największe zainteresowanie wzbudzają dwie gwiazdy – Andre Silva i Filip Kostić.

Dwa lata temu grę Eintrachtu napędzało trio Sebastian Haller, Luka Jović i Ante Rebić. Dwaj pierwsi zostali oddani za bardzo dobre pieniądze do West Hamu United i Realu, a trzeci najpierw został wypożyczony, a potem sprowadzony na stałe przez Milan we wrześniu 2020 r. Po znakomitym ataku zostały w Eintrachcie wspomnienia, ale Huetter w błyskawicznym tempie znalazł godnych następców.

Eintracht zrobił świetny interes, pozyskując z Milanu Andre Silvę, który rozgrywa sezon życia. Portugalczyk w Bundeslidze ma na koncie 24 gole, mniej tylko od Roberta Lewandowskiego (35). Licząc wszystkie rozgrywki strzeił już 25 goli i zanotował dziewięć asyst w 30 meczach. Portal sport1.de informował, że Silva ma w kontrakcie klauzulę odejścia w wysokości 30 mln euro, ale informacja została zdementowana przez rzeczniczkę agencji menedżerskiej "Gestifute", która odpowiada za interesy piłkarza.

Niemiecki klub wypożyczył również Lukę Jovicia z Realu. Serb wyraźnie odżył po powrocie do Frankfurtu, gdzie jako zmiennik ma w obecnym sezonie więcej trafień (4) niż przez półtora roku pobytu w Madrycie (2). Nie wiadomo, jaka przyszłość go czeka, okres wypożyczenia obowiązuje tylko do końca czerwca.

Furorę robi także Kostić. Serb został wybrany najlepszym piłkarzem marca w Bundeslidze i jest jednym z najlepszych asystentów w calych rozgrywkach (12 ostatnich podań, więcej ma tylko Thomas Mueller - 17). Świetnie prezentuje się również inny pomocnik Daichi Kamada, który uzbierał już 11 asyst i pięć bramek.

Nie wiadomo, kto zostanie w zespole, ale wiadomo kto do niego dołączy. Klub zakontraktował dwóch nowych piłkarzy - Christophera Lenza z Unionu i Ali Akmana z Bursasporu. Ponadto wrócą z wypożyczeń: Dominik Kohr i Danny da Costa z FSV Mainz, Dejan Joveljic z Wolfsberger AC, Rodrigo Zalazar z FC St. Pauli oraz Frederik Roennow i Goncalo Paciencia z Schalke. Oprócz tego Eintracht interesuje się Dejanem Ljubiciciem (Rapid Wiedeń), Marcem Oliverem Kempfem (Stuttgart) oraz Ike Ugbo (Cercle Brugge).

Eintracht stanowi zagadkę. I przed nowym sezonem, i na finiszu obecnego. – Każdy, kto mnie zna, wie, że oddałem wszystko temu klubowi od początku swojej kadencji – podkreślił Huetter, który chciałby się godnie pożegnać z Frankfurtem i awansować do Ligi Mistrzów. Cel jest na wyciągnięcie ręki.