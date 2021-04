Hansi Flick zdradził, czy Lewandowski zagra z Leverkusen. "Robi świetne wrażenie"

Robert Lewandowski cały czas walczy o powrót do pełnej sprawności po kontuzji kolana, której nabawił się na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski - w trakcie meczu z Andorą (3:0), kiedy po starciu z rywalem opuścił boisko na początku drugiej połowy. Od poprzedniego poniedziałku trenuje w ośrodku Bayernu przy Saebener Strasse, ale dopiero w piątek - jak poinformował Bild - wznowił zajęcia z piłkami.

W sobotę Polaka zabrakło już w piątym z rzędu spotkaniu Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. Lewandowski nie grał w dwumeczu z PSG w Lidze Mistrzów, z RB Lipskiem, Unionem Berlin oraz WfL Wolfsburg.

Lewandowski nie zagra z Leverkusen. Czy zdąży na mecz z Mainz?

Według najnowszych informacji przekazanych przez "Kickera" rehabilitacja Lewandowskiego przebiega zgodnie z planem i Polak ma wrócić do gry już w tym tygodniu. Ale jak zaznaczają dziennikarze, występ z Bayerem Leverkusen stoi pod znakiem zapytania. "Na powrót na mecz z Leverkusen będzie zbyt wcześnie".

Później wiadomość niemieckiego dziennika potwierdził trener Bayernu, Hansi Flick. Robert robi świetne wrażenie, ale powrót na mecz mecz z Leverkusen jest zbyt wczesnym krokiem. Mamy nadzieję, że pojawi się na murawie w sobotę - przekazał Flick na konferencji prasowej.

Gdyby Lewandowski nie wystąpił z Bayerem Leverkusen, to będzie mieć zaledwie cztery spotkania na pobicie legendarnego rekordu Gerda Muellera - Niemiec strzelił 40 goli w jednym sezonie Bundesligi, za to Lewandowski ma na koncie 35 goli w tym sezonie. Do wyrównania rekordu brakuje mu więc pięć goli, a do jego pobicia sześciu. W ostatnich czterech kolejkach mistrz Niemiec zagra kolejno z: Mainz (24 kwietnia), Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i z Augsburgiem (22 maja).