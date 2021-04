Kolejna legenda może odejść z Bayernu! Brutalnie szczere słowa o klubie

42-letni Miroslav Klose był w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny Bayernu Monachium od maja ubiegłego roku (wcześniej prowadził drużyny młodzieżowe). Były znakomity napastnik ma kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu. Według informacji dziennika "Bild", Miroslav Klose nie jest zadowolony ze współpracy z Hasanem Salihamidziciem i chętnie opuści klub. Jest rozczarowany, bo "nie poznaje swojego Bayernu".

"Musi być szacunek dla siebie nawzajem"

Prezesi Bayernu Monachium cały czas nie przedstawili nawet Klose warunków nowego kontraktu. - Dla mnie osobiście nie jest żadnym problemem, że klub jeszcze się do mnie nie odezwał. Jednak to, co naprawdę daje mi do myślenia, to sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą tutaj w tej chwili... − powiedział Miroslav Klose dla "Bilda".

Mistrz świata z 2004 roku podkreśla również, że w klubie brakuje szacunku. − Szacunek dla siebie nawzajem, nawet jeśli nie zawsze ma się takie samo zdanie, to musi być coś absolutnego! Uli i Kalle uczynili z tego klubu globalną markę, ponieważ zawsze chodziło im o Bayern, a nie o osobistą próżność! − dodał Klose.

Przypomnijmy, że po sobotnim ligowym meczu z Wolfsburgiem (3:2) Hansi Flick zapowiedział, że chce odejść z Bayernu Monachium. – Chcę rozwiązać kontrakt tego lata. Zależało mi na tym, by zespół dowiedział się o tym ode mnie. Poinformowałem szefostwo klubu po porażce z PSG w Lidze Mistrzów – powiedział trener. Klub potwierdził to w komunikacie, który wydał w niedzielne południe, ale jednocześnie zadeklarował, że nie ma zamiaru wypuszczać szkoleniowca.