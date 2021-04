Falk ujawnia prawdziwe powody odejścia Flicka z Bayernu. "To właśnie powiedział szefom"

Hansi Flick po niespełna dwóch latach chce pożegnać się z Bayernem Monachium. Zarząd klubu wie o tym już od kilku dni, piłkarze od soboty, dowiedzieli się po meczu z Wolfsburgiem. Na końcu trener przekazał swoją decyzję przed kamerami telewizji Sky. Z Bayernem zdobył mistrzostwo Niemiec, puchar i superpuchar kraju, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata - wszystkie możliwe klubowe trofea. W tym sezonie może jeszcze sięgnąć po mistrzostwo Niemiec. Na pięć kolejek przed końcem ma siedem punktów przewagi nad wiceliderem.

Ale sielanka jest tylko pozorna. - Flick nie czuł się wspierany ani ceniony. Konflikt z Hasanem Salihamidziciem utrudniał mu życie, brakowało mu wpływu na transfery i widział, że jakość zespołu jest coraz gorsza - tłumaczy jego decyzję Christian Falk, dziennikarz "Sport Bild". - Flick nie zrezygnował ze stanowiska ze względu na inną ofertę pracy. Jeśli dostanie ofertę z niemieckiego związku, zgodzi się. Ale jeśli Bayern nie pozwoli mu odejść, zaakceptuje to. Flick chciał podkreślić, że nie będzie dalej pracować w takiej strukturze. To właśnie powiedział swoim szefom - dodaje Falk.

"W Bayernie trenerzy nigdy nie mieli większego wpływu na transfery, ale nie zawsze byli niezadowoleni ze ściąganych piłkarzy"

Dziennikarz nie ma wątpliwości, że do odejścia Flicka wyraźnie przyczynił się konflikt z Hasanem Salihamidziciem, dyrektorem sportowym Bayernu. Poszło o władzę, o wpływ na dokonywanie transferów. Flick chciał mieć więcej do powiedzenia przy ściąganiu piłkarzy. Podawał dyrektorowi i prezesom nazwiska zawodników, którymi chciałby wzmocnić kadrę, ale nie trafiali oni do klubu. Jego przełożeni wybierali innych. Flick prosił o Dodo lub Sergino Desta, a dostał Bounę Sarra. Prosił też o Emre Cana, a dostał Marca Rocę. Prosił o Timo Wernera, a dostał Douglasa Costę. Prosił o Kaia Havertza, a dostał Erica Choupo-Motinga.

- W Bayernie trenerzy nigdy nie mieli większego wpływu na transfery, ale nie zawsze byli niezadowoleni ze ściąganych piłkarzy. A Flick był. Konsekwencje są takie, że nowi zawodnicy wybierani przez Salihamidzicia nie grają. Trener rzadko daje im szansę. Taki układ szkodzi klubowi. System dyrektor sportowy-trener ma sens tylko wtedy, gdy opiera się na współpracy - uważa Falk, dziennikarz "Sport Bild".

Wciąż nie wiadomo, co wydarzy się latem. Flick ogłosił, że chce odejść, mimo że jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez dwa lata, ale rada nadzorcza Bayernu może jego decyzji nie przyjąć. Wówczas jednak szefowie klubu będą musieli inaczej rozwiązać konflikt Salihamidzicia z Flickiem, którzy nie zaczną nagle ze sobą współpracować. Za Bośniakiem stoi Uli Hoeness, były prezes Bayernu, który teoretycznie odszedł z klubu pod koniec 2019 r., ale w praktyce nadal ma bardzo dużo do powiedzenia. Mało tego, zanim przestał być prezesem, podjął decyzję, że Hasan Salihamidzić wejdzie w skład zarządu klubu. Pozycja dyrektora sportowego jest zatem mocna, ale w radzie nadzorczej Flick ma wielu zwolenników.

- Trzeba pamiętać, że Bayern nie udzielił jeszcze Flickowi zgody na odejście. Nadal nie ma planu B. Wkrótce rozpoczną się dyskusje o nowym trenerze i zaczną pojawiać się kolejne opcje: Julian Nagelsmann, Erik ten Hag, Mark van Bommel i Ralf Rangnick. Massimiliano Allegri nie są w tej chwili opcją - zdradza Christian Falk, którego książka "FC Bayern. Nieopowiedziane historie piłkarskiej superpotęgi" 5 maja będzie miała premierę w Polsce.