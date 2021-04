Hansi Flick to nie koniec?! Legenda na wylocie z Bayernu Monachium

"Chcę rozwiązać kontrakt tego lata. Zależało mi na tym, by zespół dowiedział się o tym ode mnie. Poinformowałem szefostwo klubu po porażce z PSG w Lidze Mistrzów" - takimi słowami po zwycięskim meczu z VfL Wolfsburg (3:2) Hansi Flick poinformował dziennikarzy i kibiców o chęci odejścia z Bayernu Monachium po zakończeniu sezonu.

56-letni Flick przez niespełna dwa lata prowadzenia drużyny Roberta Lewandowskiego zdobył z nią wszystko, co było możliwe w klubowej piłce - mistrzostwo, puchar i superpuchar kraju, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata, a do tego jest na dobrej drodze do obrony tytułu mistrza Niemiec również obecnych rozgrywkach.

Głównym powodem odejścia Flicka jest jego konflikt z dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem, o czym szerzej napisał w swoim artykule Dawid Szymczak. Również z tego powodu za trenerem może podążyć jego asystent i legenda reprezentacji Niemiec - Miroslav Klose.

42-latek o polskich korzeniach, który był w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny Bayernu od maja ubiegłego roku (wcześniej prowadził drużyny młodzieżowe), ma kontrakt obowiązujący zaledwie do końca bieżącego sezonu. Jak pisze ekspert Eleven Sports, Tomasz Urban, również Klose nie ma najlepszych stosunków z Salihamidziciem i rozczarowany szykuje się do odejścia, "nie poznając swojego Bayernu".

Szansa na zwrot akcji

W sercach kibiców Bayernu Monachium tli się jeszcze nadzieja, że Hansi Flick ostatecznie pozostanie w klubie. Wszystko za sprawą tego, że zgodę na rozwiązanie kontraktu trenera musi wyrazić rada nadzorcza Bayernu, a ta stoi w dużej większości za Hansim Flickiem. Hasana Salihamidzicia wspiera z kolei głównie Uli Hoeness, były prezydent Bayernu, aktualnie szara eminencja klubu.

Jeśli jednak Flick odejdzie z Monachium, jasne wydaje się, że jego kolejnym pracodawcą będzie niemiecki związek DFB, szukający nowego selekcjonera reprezentacji Niemiec, który zastąpi na tym stanowisku Joachima Loewa po zbliżającym się Euro 2020. - Kadra Niemiec? Oczywiście, że to ciekawa opcja. Każdy trener rozważyłby taką propozycję - mówił Flick, ogłaszając swoje odejście z Bayernu. A gdy Hansi Flick tym selekcjonerem zostanie, bardzo prawdopodobne jest, że jego asystentem ponownie będzie Miroslav Klose.