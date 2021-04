Hansi Flick ma już na oku nową posadę. "Każdy trener rozważyłby taką propozycję"

W listopadzie 2019 roku Hansi Flick zastąpił zwolnionego Niko Kovaca. Chociaż początkowo Niemiec miał być tylko trenerem tymczasowym, to doskonałe wyniki sprawiły, że w kwietniu zeszłego roku podpisał kontrakt ważny do czerwca 2023 roku. Do tej pory Bayern, pod wodzą Flicka, wygrał mistrzostwo Niemiec, krajowy puchar oraz Ligę Mistrzów. W tym sezonie Bayern dołożył do tego m.in. Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata. I niemal na pewno obroni mistrzostwo. Latem jednak Niemiec odejdzie. Gdzie może trafić?

- Powiedziałem dziś drużynie, że chcę rozwiązać swój kontrakt z końcem lata. Powiedziałem o tym odpowiedzialnym osobom w klubie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w ciągu tygodnia. Pojawiło się kilka plotek, więc chciałem to powiedzieć drużynie osobiście - powiedział po meczu z Wolfsburgiem, który Bayern wygrał 3:2. I dodał: - Kadra Niemiec? Oczywiście, że to ciekawa opcja. Każdy trener rozważyłby taką propozycję.

Hansi Flick odchodzi! Robert Lewandowski będzie miał nowego trenera

Joachim Loew pracuje w kadrze Niemiec od 2006 roku, ale już ogłosił, że po Euro 2021 zakończy współpracę z niemiecką federacją. Jego następcą właśnie może zostać Flick, który już w latach 2006-14 był asystentem Loewa.

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdzi, że Flick na pewno zostanie nowym selekcjonerem Niemiec.

Pięć goli w hicie Bundesligi. 18-latek bohaterem Bayernu Monachium

Kto zastąpi Flicka?

Bayern zaś miał już rozpocząć poszukiwania następcy Flicka i na razie faworytem mediów jest szkoleniowiec RB Lipsk - Julian Nagelsmann.