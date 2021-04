Hansi Flick rozmawiał z zarządem Bayernu Monachium. "W życiu nie wszystko jest idealne"

To nie są najlepsze dni dla Bayernu Monachium. Zespół Roberta Lewandowskiego odpadł z Ligi Mistrzów już w ćwierćfinale po zaciętym boju z PSG. Niespokojnie jest również za kulisami. Nadal nie wiadomo, czy zespół w przyszłym sezonie poprowadzi Hansi Flick. Od tygodni mówi się o jego konflikcie z dyrektorem sportowym klubu, Hasanem Salihamidziciem. A to wszystko przed trzema ważnymi meczami w Bundeslidze, które Bayern rozegra w ciągu tygodnia.

Rozmowy na szczycie w Bayernie. Flick rozmawiał z Kahnem, ale nie o swojej przyszłości

Na konferencji prasowej przed meczem z Wolfsburgiem trener, zapytany przez jednego z dziennikarzy, przyznał, że po rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z PSG (1:0) rozmawiał z Oliverem Kahnem, który z końcem roku kalendarzowego ma zastąpić na stanowisku prezesa zarządu klubu Karla Heinza-Rummenigge.

- Rozmawiałem krótko z Oliverem Kahnem, ale o innych rzeczach. Rozmawialiśmy o nadchodzącym tygodniu i o tym, jak ważny jest on dla nas. Także o tym, jak przeżyliśmy odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Nie rozmawialiśmy o dalszej przyszłości – powiedział Flick, który nie chciał szerzej rozwijać tego tematu. Przyznał jednak, że odpadnięcie z Ligi Mistrzów zabolało go, tak samo jak wszystkich w klubie.

- Nadal to w nas siedzi. Ciężko się z tym pogodzić. Nie sypiam ostatnio zbyt dobrze. Ale życie toczy się dalej. Mamy przed sobą trzy bardzo ważne mecze. Walka o mistrzostwo Niemiec to nasza codzienna praca, fundament pod grę w Lidze Mistrzów. Powtarzam to zawodnikom – powiedział szkoleniowiec Bayernu.

W kontekście konfliktu z Salihamidziciem, Hansi Flick został zapytany również o to, czy woli pracować w warunkach harmonii czy konfliktów. - Wolę harmonię od tarć. Ale w życiu nie wszystko jest idealne. Musisz być przygotowany na to, że będą konflikty. Ale myślę, że szanse na sukces są większe tam, gdzie pracuje się w harmonijnym środowisku – stwierdził trener Bayernu.

Hansi Flick podał możliwy termin powrotu Roberta Lewandowskiego

W nadchodzącym tygodniu Bayern rozegra trzy mecze. Pierwszy z nich w sobotę z trzecim w tabeli Wolfsburgiem. Szkoleniowiec Bawarczyków poinformował, że w tym meczu nadal nie zagra Robert Lewandowski, który nadal dochodzi do siebie po urazie kolana. Flick oznajmił, że być może Polak będzie gotowy na następny mecz, który Bayern rozegra 20 kwietnia z Bayerem Leverkusen. Natomiast 24 kwietnia mistrzowie Niemiec zagrają z Mainz.

W tabeli Bundesligi Bayern prowadzi z czterema punktami przewagi nad Lipskiem, który w piątek zaledwie zremisował z Hoffenheim.