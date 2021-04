Niemcy ujawnili listę piłkarzy, których chciał Hansi Flick. Bayern nie sprowadził żadnego z nich

Hansi Flick jest skonfliktowany z dyrektorem sportowym Bayernu, Hasanem Salihamidziciem, który odpowiada za politykę transferową klubu. "Flick po ostatnim sezonie, zakończonym zdobyciem trzech najważniejszych trofeów, domagał się wzmocnień. Czuł, że przed Bayernem jeszcze bardziej wymagający sezon: z meczami o Superpuchary, rozgrywanymi w styczniu Klubowymi Mistrzostwami Świata i wyniszczającą walką o obronę wszystkich trofeów w napiętym przez pandemię kalendarzu. Ale Salihamidzić ściągnął do Bayernu Erica Choupo-Motinga - grającego od święta w PSG, Marca Roca z drugoligowego Espanyolu, rezerwowego Juventusu Douglasa Costę, Bounę Sarra z Olympique Marsylia, który na razie rozczarowuje i Tanguya Nianzou, czyli utalentowanego obrońcę na przyszłość. Za transfer Leroya Sane odpowiadali prezesi Bayernu, ale i po nim spodziewali się w Monachium więcej. Słowem: żaden z transferów na razie nie wypalił" - napisał Dawid Szymczak w swoim tekście.

W związku z zaistniałą sytuacją Flick może po sezonie opuścić Bayern (ma ważny kontrakt do końca czerwca 2023 roku) i przejąć reprezentację Niemiec, która szuka nowego trenera, po tym jak Joachim Loew ogłosił, że po turnieju finałowym mistrzostw Europy odejdzie ze stanowiska. - Jestem przekonany, że Hansi Flick w kolejnym sezonie nie będzie trenerem Bayernu Monachium. Niemiecka federacja widzi w nim nowego selekcjonera i ma go na czele listy kandydatów, daleko, daleko przed kolejnymi nazwiskami. Złożyła mu już ofertę - ujawnił w telewizji Sky Lothar Matthaus, 150-krotny reprezentant Niemiec i bliski przyjaciel Flicka.

Portal sport1.de ujawnił, jakich piłkarzy Flick chciał sprowadzić do Bayernu latem 2020 roku, ale jego plany zostały storpedowane przez Salihamidzicia. Według niemieckiego serwisu na liście znajdowali się: Dodo z Szachtara Donieck, Benjamin Henrichs z AS Monaco, Emre Can z Juventusu, Mario Goetze (PSV), Timo Werner i Kai Havertz - obaj z Chelsea. W kontekście gry w Bayernie wymieniano również nazwiska innych piłkarzy, gdy trenerem Bayernu był Niko Kovac, obecnie szkoleniowiec AS Monaco. Chorwat chciał wówczas, aby do drużyny dołączyli: Kevin Vogt z Hoffenheim, Kevin Volland z AS Monaco, Ante Rebić z Milanu oraz Florian Neuhaus i Denis Zakaria z Borussii Moenchengladbach.

- Nie wyobrażam sobie, by decyzje transferowe w Bayernie były podejmowane jednoosobowo i wiem, że w Bayernie to tak nie działa - twierdził niedawno Franz Beckenbauer, który nie uważał, by Flick był pomijany w procesach decyzyjnych.