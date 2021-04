Lewandowski znowu najlepszy! Wyprzedził wszystkich kolegów z Bayernu

Robert Lewandowski rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. Rozegrał do tej pory dla Bayernu 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył aż 42 bramki i zaliczył osiem asyst. Jest już bardzo blisko wyrównania rekordu Gerda Muellera w Bundeslidze, do którego brakuje mu tylko pięciu trafień. Niestety znakomitą passę napastnika przerwała kontuzja kolana, jakiej nabawił się meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0). Nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu kolejnej nagrody, którą zapewnili mu kibice Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern odpadł z Ligi Mistrzów. "Bardzo krótka kołderka i absolutna desperacja"

Prezes Bayernu stawia Flicka do pionu. Konflikt w klubie. "Nie wyobrażam tego sobie"

Robert Lewandowski wybrany najlepszym zawodnikiem w marcu. Zdobył ponad połowę głosów.

Bayern Monachium poinformował w piątek, że Robert Lewandowski wygrał głosowanie kibiców i został wybrany najlepszym zawodnikiem klubu w marcu. Dla Polaka to już trzecia taka nagroda w tym sezonie i jest pod tym względem najlepszy spośród wszystkich zawodników. W marcu napastnik zagrał w czterech spotkaniach, w których zdobył aż osiem bramek. Składają się na to dwa hat-tricki - z Borussią Dortmund i VfB Stuttgart. Do tego Lewandowski dołożył po jednej bramce z Werderem Brema i Lazio Rzym.

W głosowaniu na oficjalnej stronie internetowej Bayernu Monachium, Robert Lewandowski zdobył 52 procent głosów. Drugi był jego partner z ataku Thomas Mueller z 23 procentami, a trzeci Leon Goretzka, który zgromadził 9 procent głosów. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Joshua Kimmich (7 proc.) i Leroy Sane (3 proc.).

Wygląda na to, że w kwietniu Robert Lewandowski nie obroni tytułu najlepszego piłkarza miesiąca. Nadal niewiadomo kiedy Polak wróci na boisko po kontuzji. W tym miesiącu opuścił już cztery spotkania i nie zagra także w sobotnim meczu z VfL Wolfsburg, co potwierdził trener Bayernu, Hansi Flick. Nie ma natomiast informacji czy będzie gotowy do gry 20 kwietnia na mecz z Bayerem Leverkusen. Optymizmem napawają na pewno zdjęcia z centrum treningowego Bayernu, na których widać, że napastnik rozpoczął w piątek treningi z piłką.

Kolejny piłkarz Bayernu chce zarabiać tyle, co Lewandowski. Wielka podwyżka