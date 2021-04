Jeszcze jeden niezadowolony w Bayernie. Stawia klub pod ścianą

Joshua Kimmich rozgrywa bardzo dobry sezon. Niemiecki pomocnik jest jednym z filarów drużyny Hansiego Flicka. Do tej pory zagrał dla Bayernu Monachium w 33 spotkaniach, w których zdobył cztery bramki i zaliczył aż 14 asyst. Pomimo tego, że utrzymuje dobry poziom od kilku sezonów, nie ma go w czołówce najlepiej zarabiających zawodników zespołu.

Kimmich sam będzie negocjował nowy kontrakt z Bayernem. Chciałby zarabiać tyle, co Lewandowski.

Jak informuje "Bild" Joshua Kimmich zakończył niedawno współpracę z firmą menedżerską "fair-sport GmbH" i zamierza na własną rękę negocjować nowy kontrakt z Bayernem. Obecna umowa zawodnika wygasa z końcem czerwca 2023 roku. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego pomocnik podjął decyzję, ale na podobny krok zdecydował się niedawno także Kevin De Bruyne, który otrzymał od władz Manchesteru City sporą podwyżkę. Być może obaj zawodnicy rozpoczną nową modę w światowym futbolu. - To decyzja, którą podjąłem w zeszłym roku. Jestem przekonany, że mogę reprezentować się samodzielnie w najlepszy możliwy sposób - zdradził Niemiec dziennikarzom.

Według "Bilda" Kimmich jest bardzo niezadowolony ze swojej pensji i uważa, że właściciele klubu go nie doceniają. W pojedynkę ma zamiar wynegocjować dla siebie sporą podwyżkę w nowym kontrakcie. Reprezentant Niemiec obecnie inkasuje około 10 milionów euro rocznie, ale jest to według niego za mało. 26-latek chciałby zarabiać przynajmniej tyle, co największe gwiazdy drużyny takie jak Neuer, Mueller czy Lewandowski, którzy zarabiają około 15 milionów euro za rok gry.

To nie pierwszy zawodnik, który stawia tak wysokie żądania finansowe mistrzowi Niemiec. David Alaba, który też chciał najwyższego wynagrodzenia w klubie, kontraktu z Bayernem nie przedłużył i latem będzie wolnym zawodnikiem.

Joshua Kimmich jest zawodnikiem Bayernu od 2015 roku. W barwach klubu z Monachium rozegrał od tamtej pory 255 spotkań, w których zdobył 28 bramek i zaliczył 71 asyst. Pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec, trzykrotnie puchar Niemiec i raz wygrywał Ligę Mistrzów. Ma na swoim koncie także 52 występy i 3 gole w reprezentacji Niemiec. Z drużyną narodową wziął udział w Euro 2016 i mistrzostwach świata w 2018 roku.