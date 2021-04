Prezes Bayernu stawia Flicka do pionu. Konflikt w klubie. "Nie wyobrażam tego sobie"

- Jestem przekonany, że Hansi Flick w kolejnym sezonie nie będzie trenerem Bayernu Monachium. Niemiecka federacja widzi w nim nowego selekcjonera i ma go na czele listy kandydatów, daleko, daleko przed kolejnymi nazwiskami. Złożyła mu już ofertę - ujawnił w telewizji Sky Lothar Matthaus, 150-krotny reprezentant Niemiec i bliski przyjaciel Flicka.

"Hansi Flick musi się do czegoś zobowiązać"

Odkąd wiadomo, że Joachim Loew latem po mistrzostwach Europy pożegna się z posadą selekcjonera reprezentacji Niemiec, trwają poszukiwania jego następcy. Najczęściej wymienia się właśnie nazwisko Flicka, a pytania o przyszłość trenera Bayernu padają niemal przy każdej okazji. Tylko że w klubie unikają odpowiedzi na to pytanie. Na czele z Flickiem.

- On musi się do czegoś zobowiązać - uważa Franz Beckenbauer, którego cytuje sport1.de. - Tym bardziej że ma ważny kontrakt z Bayernem do 2023 roku, ale mimo to nie mówi, że zostanie w klubie i podsyca spekulacje. Wiadomo, że one zawsze będą się pojawiać, trzeba z nimi żyć, ale nie powinien odpowiadać "następne pytanie", kiedy dziennikarze pytają go o jego przyszłość - dodaje honorowy prezydent Bayernu.

Prezes Bayernu grzmi! "Nie ma potrzeby tego ciągle komentować"

- Ten temat musi się skończyć - grzmiał niedawno w "Bildzie" Karl-Heinz Rummenigge. Prezes zarządu Bayernu nie tylko uważał za zbyteczne spekulacje dotyczące przyszłości Flicka, ale też rozpisywanie się na temat jego konfliktu z Hasanem Salihamidziciem. - Nie ma potrzeby tego ciągle komentować. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w kluczowym momencie sezonu - dodawał Rummenigge jeszcze przed rewanżem z PSG, który Bayern wygrał 1:0, ale po pierwszym meczu przegranym u siebie 2:3, odpadł z Ligi Mistrzów już w ćwierćfinale.

A to jeszcze tylko wzmogło spekulacje, że Flick pożegna się z Bayernem po sezonie. Tym bardziej że o jego konflikcie z dyrektorem sportowym niemieckie media rozpisują się od dłuższego czasu, a sam Flick też nie ukrywa w rozmowach z dziennikarzami, że latem chciałby wzmocnień, ale jego koncepcja przebudowy drużyny rozjeżdża się z tą Salihamidzicia. - Nie wyobrażam sobie, by decyzje transferowe w Bayernie były podejmowane jednoosobowo i wiem, że w Bayernie to tak nie działa - twierdzi Beckenbauer, który nie uważa, by Flick był pomijany w procesach decyzyjnych.