Piątek z całą drużyną na kwarantannie! Pierwszy taki przypadek w Bundeslidze

Krzysztof Piątek wraz z całą drużyną Herthy Berlin został skierowany na kwarantannę. To pierwszy taki przypadek w Bundeslidze. Jest to efekt wykrycia czterech przypadków koronawirusa w zespole. Klub zwrócił się do władz ligi o przełożenie trzech najbliższych spotkań.

