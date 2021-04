"Bild" przekazał nowe informacje o Lewandowskim. Kibice na to czekali

Robert Lewandowski walczy o jak najszybszy powrót do pełnej sprawności. Polak doznał kontuzji w meczu Polska – Andora w meczu eliminacji do MŚ w Katarze. To była fatalna wiadomość nie tylko dla naszej kadry, która musiała sobie radzić bez swojego kapitana w meczu z Anglią, ale także dla Bayernu Monachium. Napastnik nie zdążył jednak wrócić na rywalizację swojego zespołu z PSG i jego klub odpadł z rozgrywek. Także bez Lewandowskiego Bayern zaledwie zremisował w ostatnim meczu Bundesligi z Unionem Berlin.

Lewandowski coraz bliżej powrotu na boisko



Niemieckie media z wielkim zainteresowaniem śledzą powrót Lewandowskiego do zdrowia. W tym tygodniu Polak wrócił na boisko i zaczął ćwiczyć indywidualnie. Kolejną sesję odbył w czwartek. Jak donosi "Bild", trwała ona 40 minut i zawierała ona bieg między tyczkami, pachołkami, a także na drabince. Wykonywał też skoki przez małe płotki na jednej nodze.

Niemieccy dziennikarze wyjaśniają, że to kolejny krok Lewandowskiego do powrotu na boisko. "Lewy" ćwiczył zmiany kierunku biegu i zwroty, mocniej obciążając podczas treningu więzadła poboczne, z których urazem się zmaga. Wcześniej oszczędzał kolano, biegając prosto.

Wciąż nie jest pewne kiedy Lewandowski wróci do gry. Nie stanie się to w najbliższym meczu z Wolfsburgiem. Niemieckie media podają dwie daty. Może to być 20 kwietnia w meczu z Bayerem Leverkusen, albo 24 kwietnia w meczu z Mainz.