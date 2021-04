Kolejny krok do powrotu Roberta Lewandowskiego. Tak wyglądają jego treningi [WIDEO]

Robert Lewandowski odniósł kontuzję kolana w marcowym meczu eliminacyjnym do MŚ 2022 z Andorą (3:0), przez co opuścił oba mecze Ligi Mistrzów z PSG (Bayern odpadł po remisie 3:3 w dwumeczu przez bramki wyjazdowe) oraz mecze ligowe z RB Lipsk (1:0) i Unionem Berlin (1:1). Nie wiadomo, ile spotkań jeszcze go ominie, jako że w jego sprawie pojawiają się sprzeczne informacje.

Zbigniew Boniek informował, że Lewandowski może być gotowy do gry już w najbliższy weekend (17 kwietnia) z Wolfsburgiem. Niemiecki Kicker zaprzecza jednak tym rewelacjom i twierdzi, że napastnik Bayernu wróci do gry 24 kwietnia na mecz z Mainz. Mistrzowie Niemiec mają nalegać na to, by Lewandowski nie wrócił do gry za wcześnie, co mogłoby go narazić na odnowienie lub pogłębienie kontuzji.

Robert Lewandowski może wrócić na mecz z Bayerem Leverkusen

Jeszcze inną wersję przekazał Martin Koch, który pokazał wideo z indywidualnego treningu Lewandowskiego. - W drodze do powrotu. Sesja biegowa z krótkimi sprintami, jeszcze bez pracy z piłką. Występ z Wolfsburgiem jest prawdopodobnie wykluczony, możliwy jest występ z Bayerem Leverkusen - napisał na Twitterze, zamieszczając nagranie.

Koch mówi o zaplanowanym na 20 kwietnia spotkaniu z Bayerem. Gdyby Lewandowski w nim wystąpił, to by oznaczało, że ma jeszcze pięć spotkań na pobicie legendarnego rekordu Gerda Muellera - Niemiec strzelił 40 goli w jednym sezonie Bundesligi, za to Lewandowski strzelił już 35 goli w tym sezonie. Do wyrównania rekordu brakuje mu więc pięć goli, a do jego pobicia sześcia. Wydaje się, że w najgorszym wypadku wróci do gry 24 kwietnia, co by oznaczało, że na zdobycie tych bramek miałby cztery mecze: z Mainz, Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i z Augsburgiem (22 maja).