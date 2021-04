Bayern Monachium szykuje rewolucję kadrową. "Bild" zdradza dwa kluczowe wzmocnienia

Bayern Monachium czeka spore wietrzenie szatni przed rozpoczęciem sezonu 2021/22. Już wiadomo, że z klubem rozstaną się David Alaba, Jerome Boateng - ich kontrakty nie zostaną przedłużone i prawdopodobnie Javi Martinez (umowa ważna do końca czerwca) oraz Douglas Costa - wróci do Juventusu po wygaśnięciu wypożyczenia. A kto pojawi się w ekipie z Saebenner Strasse? Bayern już zakontraktował obrońcę RB Lipsk, Dayota Upamecano, który od lipca stawi się w klubie. Ponadto z wypożyczeń, odpowiednio do Parmy i Hoffenheim wrócą Joshua Zirkzee i Chris Richards.

Ostatnie tygodnie i odpadnięcie z Ligi Mistrzów z PSG pokazało, że Bayern dysponuje obecnie zbyt wąską kadrą, aby rywalizować na wielu frontach. Wzmocnienia wymaga przede wszystkim środek linii pomocy, ponieważ Hansi Flick obecnie nie ma tam zbyt dużego pola manewru. Pewniakami do gry są Leon Goretzka i Joshua Kimmich, ale w przypadku kontuzji jednego z nich, robi się problem. Tiago Dantas praktycznie nie pojawia się na murawie, a Marc Roca sprowadzony z Espanyolu cały czas zawodzi. Ponadto kontuzje notorycznie doskwierają Corentinowi Tolisso.

Dwa cele transferowe Bayernu Monachium. Mają wzmocnić środek pomocy

Niemieckie media wskazują na dwóch kandydatów, którzy mogą dołączyć do Bayernu przed startem kolejnego sezonu. Pierwszym z nich jest Eduardo Camavinga, który już od dawna jest łączony z ekipą z Monachium. Według informacji "The Athletic" 18-letni pomocnik nie chce przedłużyć kontraktu ze Stade Rennes. Wszystko wskazuje na to, że Francuz chce opuścić klub, z którym ma ważny kontrakt do końca czerwca 2022 roku. W obecnym sezonie Ligue 1 zagrał w 30 meczach i zdobył w nich jedną bramką i zanotował jedną asystę. Jak podaje "Bild" Bayern miał już kontaktować się z francuskim pomocnikiem, który wyceniany jest na 35 mln euro. Sytuację związaną z Camavingą monitorują również FC Barcelona i Real Madryt.

Bayern myśli również nad pozyskaniem Floriana Neuhausa, pomocnika Borussii Moenchengladbach. 24-letni piłkarz ma umowę do 2024 roku, ale w kontrakcie ma zapisaną klauzulę w wysokości 40 mln euro, która już w lecie może zostać aktywowana. Niemcem interesują się również zespoły angielskie i hiszpańskie.

Na sześć kolejek przed końcem Bundesligi Bayern ma przewagę pięciu punktów nad drugim RB Lipsk. W najbliższym spotkaniu zespół Flicka zagra na wyjeździe z VfL Wolfsburg.