Agent Haalanda rozmawiał z władzami BVB. "Nie zgadzam się z ich opinią"

Borussia Dortmund nie zamierza sprzedawać najskuteczniejszego zawodnika. Dyrektor sportowy Michael Zorc niedawno wyraził to jasno na antenie "ARD". - Trzymam się tego, jak wygląda podstawa kontraktowa i jak toczyły się ostatnie rozmowy. Mamy bardzo jasne plany wejścia w nowy sezon z Haalandem - mówił.

"Erling Haaland nie odejdzie latem tego roku"

Agent 20-latka Mino Raiola odniósł się do sytuacji swojego gracza. - Byłem w Dortmundzie na rozmowach. Michael Zorc dał jasno do zrozumienia, że klub nie chce sprzedawać Haalanda latem tego roku. Szanuję tę opinię, ale nie oznacza to automatycznie, że się z nią zgadzam - zdradził na antenie TV Sport 1.

Raiola dodał również, że pomimo rozmów na tak drażliwy dla BVB temat, nie doszło do kłótni czy większych nieporozumień. - Między mną a BVB nie ma wojny. Moje relacje z Zorkiem, Hansem-Joachimem Watzke czy Sebastianem Kehlem są nadal dobre - powiedział.

Przyszłość Haalanda kolejnym powodem rozmów na linii Raiola - BVB

W przeszłości dochodziło już do głośnych relacji na linii Raiola - Borussia. W 2016 r. klub z Dortmundu chciał przedłużyć kontrakt z Henrichem Mchitarjanem, jednak po naciskach znanego agenta ostatecznie doszło do sprzedaży Ormianina do Manchesteru United.

Mino Raiola jest znany w piłkarskim świecie ze względu na swoje umiejętności negocjacyjne, rozległą sieć kontaktów i płynną znajomość języków (mówi w siedmiu językach). W przeszłości pomogło mu to m.in. przy okazji transferów Paula Pogby czy Zlatana Ibrahimovicia.