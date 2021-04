Bayern Monachium stracił przez rok gigantyczne pieniądze. "Ten transfer nie ma racji bytu"

Bayern Monachium we wtorek 13 kwietnia zagra najważniejszy mecz w sezonie 2020/2021. Mistrzowie Niemiec zagrają na wyjeździe z Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną PSG 3:2. – Bayern rozmontował obronę Francuzów na czynniki pierwsze. Odniosłem wrażenie, że to spotkanie skończy się wynikiem 6:3 dla nas. Czy Lewandowski strzeliłby bramki z tych okazji, co mieliśmy jest hipotetyczne. Nie udało się zespołowi po prostu wykorzystać tych okazji, jak należy – mówił prezes Bayernu Monachium, Herbert Hainer w rozmowie w programie "Sky90".

REKLAMA

Zobacz wideo Piekielnie trudne zadanie Bayernu w LM! Niewielu to się udało [Naszym Okiem]

Prezes Bayernu Monachium zdradza kwotę, jaką klub stracił z powodu pandemii koronawirusa

Bayern Monachium jak dotąd dokonał jednego transferu – mowa o Dayocie Upamecano, który opuści z końcem sezonu RB Lipsk za kwotę 42,5 miliona euro. W ostatnich tygodniach media w Niemczech informują, że mistrz kraju jest zainteresowany sprowadzeniem m.in. Floriana Neuhausa z Borussii Moenchengladbach, Lucasa Vazqueza z Realu Madryt czy Umara Sadiqa z Almerii.

Prezes Bayernu, Herbert Hainer, udzielił wywiadu w programie "Sky90" i wypowiedział się na temat sytuacji finansowej klubu. Hainer zdradził, jaką kwotę mistrzowie Niemiec stracili z powodu pandemii koronawirusa. – Naturalnie, że chcielibyśmy mieć skład z 30 najlepszymi zawodnikami, ale nie możemy sobie na to pozwolić. Jasno stwierdziliśmy, że latem chcemy dokonać transferów na całej linii. Wskutek pandemii straciliśmy niestety aż 150 milionów euro – powiedział.

Herbert Hainer: Nie myślimy o sprzedaży Lewandowskiego. Transfer Haalanda? Nie ma racji bytu

Robert Lewandowski wrócił z marcowego zgrupowania reprezentacji Polski z kontuzją kolana, która wykluczyła go ze spotkań w Bundeslidze z RB Lipsk (1:0) i Unionem Berlin (1:1) oraz z pierwszego meczu z Paris Saint-Germain (2:3). Według dziennikarzy "Bilda" Lewandowski nie zagra w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów i w najbliższej kolejce ligowej z Wolfsburgiem. Polak powinien być gotowy na mecz z Bayerem Leverkusen, który odbędzie się 20 kwietnia.

Hainer odniósł się do przyszłości swojego najlepszego strzelca i zdementował plotki łączące Erlinga Brauta Haalanda z Bayernem. – Nie myślimy w ogóle o przyjmowaniu ofert za Lewandowskiego. Robert to nasz klejnot, to najlepszy napastnik na świecie. Erling to klasowy piłkarz, ale na jego pozycji mamy gracza światowego formatu. W przypadku transferu mowa o kwocie 150 milionów euro, a do tego dochodzą pensje i inne wydatki. To pakiet od 300 do 400 milionów euro – skwitował.