Ten moment zmienił Roberta Lewandowskiego. "Wcześniej nie podałby koledze"

Wygrana z RB Lipsk (1:0), remis z Unionem Berlin (3:3) oraz przegrana z Paris Saint-Germain (2:3) - tak prezentuje się bilans Bayernu Monachium bez Roberta Lewandowskiego w składzie. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie Polak wróci do gry, choć według najnowszych doniesień rehabilitacja 32-latka może potrwać jeszcze dwa tygodnie. Dobrą wiadomością jest fakt, że Lewandowski rozpoczął już treningi. Jak bardzo Bayern potrzebuje Roberta Lewandowskiego?

- Moim zdaniem nieobecność Roberta osłabia Bayern co najmniej o 50 proc. Bo tu nie chodzi tylko o jego gole, mimo że Lewandowski strzela je praktycznie w każdym meczu. Ale nawet w tych momentach, gdy nie strzela, to paraliżuje rywali. Gdy jest na boisku, przeciwnik musi być cały czas niezwykle skoncentrowany, z reguły posyła do walki z Lewandowskim nie jednego, a co najmniej dwóch piłkarzy. Mówimy tu o graczu, który w poprzednim sezonie był najlepszy na świecie - powiedział Thomas Helmer w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Czy Bayern Monachium odrobi straty i wywalczy sensacyjny awans do półfinału Ligi Mistrzów? W pierwszym meczu Bawarczycy mieli wiele okazji, jednak zabrakło skuteczności, a dodatkowo między słupkami PSG stał świetnie dysponowany Keylor Navas. Sam Thomas Mueller przyznał po meczu, że gdyby tyko zespół miał "instynkt killera", wynik mógłby być zdecydowanie inny. We wtorek na Parc des Princes zostanie rozegrany rewanż, w którym Bayernowi nie wystarczy wygrana 1:0 czy 2:1.

- Oba zespoły znalazły się w skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Myślę jednak, że trudniejsze zadanie stoi przed Bayernem. Z kilku powodów. Nie chodzi mi już tylko o wynik pierwszego meczu, czy o kontuzje, a więc przede wszystkim brak Roberta Lewandowskiego, ale też o potężną siłę ognia rywala. Trudno mi sobie wyobrazić, że PSG nie strzeli u siebie gola, mając Kyliana Mbappe i Neymara. A to oznacza, że Bayern będzie musiał trafić co najmniej trzy razy - podsumował Helner

Nie ulega wątpliwości, że Robert Lewandowski jest w ostatnich miesiącach najlepszych strzelcem Bayernu Monachium. Poprzedni sezon napastnik zakończył z dorobkiem 55 goli. W bieżących rozgrywkach Polak ma już na swoim koncie 42 bramki, z czego 35 w Bundeslidze. Do pobicia rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72 Polakowi brakuje tylko sześciu bramek.

- Nigdy wcześniej nie widziałem tak wspaniale przygotowanego, tak doskonale funkcjonującego piłkarza w tym wieku. Rozmawiałem jakiś czas temu z Uli Hoenessem. Mówił, że według niego decydującym momentem było przedłużenie umowy przez Lewandowskiego. Od tamtego czasu stał się niezwykle zespołowym piłkarzem. Wcześniej w wielu sytuacjach nie podałby koledze. A potem to się bardzo zmieniło. Dzięki temu stał się graczem kompletnym - przyznał Helmer.

Thomas Helmer jest byłym piłkarzem, który występował na pozycji środkowego obrońcy. W swojej karierze Niemiec - zupełnie jak Lewandowski - reprezentował zarówno Borussię Dortmund (1986-1992), jak i Bayern Monachium (1992-1999). W Bundeslidze rozegrał 391 meczów, został także wicemistrzem Europy z reprezentacją Niemiec.