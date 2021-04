Kolejna wielka kara dla piłkarza Bundesligi. "Złamano trzy przepisy"

Do zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 stycznia 2021 roku. Napastnik Borusii Moenchengladbach, Breel Embolo, wziął udział w nielegalnej imprezie, zorganizowanej w mieście Essen, w restauracji położonej niedaleko jeziora Baldeneysee. Podczas niej interweniowała policja, która nie zastała piłkarza w lokalu. Embolo znajdował się w mieszkaniu, a wcześniej miał uciekać przez dach. - Był sam. Nie było mowy, by wcześniej wyszedł z miejsca imprezy, ponieważ teren był otoczony przez policję. Zakładamy, że osobą, która uciekała przez dach był Embolo – mówił wówczas rzecznik tamtejszej policji.

Breel Embolo z karą finansową od miasta Essen. Naruszył trzy ważne zasady

Po wyważeniu drzwi i dostania się do pomieszczenia, policja wylegitymowała 23 osoby, które wówczas znajdowały się na imprezie. Breel Embolo oświadczył, że nie znajdował się na imprezie, a oglądał ze znajomym mecz NBA. - To było głupie z mojej strony, ale to nieprawda, że byłem na imprezie – napisał piłkarz na swoim koncie na Instagramie. Tydzień po tym zdarzeniu Borussia Moenchengladbach ukarała Embolo grzywną w wysokości 200 tysięcy euro.

Jak informuje "Bild", miasto Essen zdecydowało się nałożyć na niego karę w wysokości 8400 euro. Głos w sprawie kary nałożonej na piłkarza Borusii Moenchengladbach zabrała rzeczniczka miasta, Silke Lenz. – Nasza decyzja obejmuje łącznie trzy naruszenia: dwa z nich dotyczą uczestnictwa w wydarzeniu oraz naruszenie wymogu noszenia maseczki. Przyczyną grzywny jest specjalna sytuacja dochodowa. Upłynął termin na wniesienie sprzeciwu – zabrakło go, więc decyzja jest ostateczna – powiedziała. Nie wiadomo z kolei, jakie kary otrzymali pozostali uczestnicy imprezy.

Tuż po całym zdarzeniu Breel Embolo został skreślony ze składu na mecz z Werderem Brema w Bundeslidze (1:0) – klub zareagował zapobiegawczo, bo zawodnik był podejrzany o złamanie przepisów antycovidowych. Szwajcar zagrał w 35 meczach tego sezonu dla drużyny z Moenchengladbach, strzelając cztery gole i notując pięć asyst.