Lewandowski komentuje powrót na murawę. Uśmiech na twarzy Polaka

Robert Lewandowski w poniedziałek wrócił po kontuzji kolana do treningów Bayernu Monachium. Na razie pracuje tylko indywidualnie. Po treningu reprezentant Polski wrzucił na swój profil na Instagramie własne zdjęcie. Widać na nim, jak uśmiechnięty biegnie. "Krok po kroku" - napisał Lewandowski.

Na występ przeciwko PSG jest za wcześnie

32-letni zawodnik miał wrócić do gry na przełomie kwietnia i maja. Czy jeśli już wrócił do treningów, jest szansa, by jednak wcześniej pojawił się na boisku? Takie wątpliwości rozwiali dziennikarze niemieckiego "Bilda". - Lewandowski biega, ale na występy przeciwko PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i Wolfsburgowi w Bundeslidze są za wcześnie - napisali.

Ten pierwszy mecz zaplanowany jest na 13 kwietnia, a drugi na 17 kwietnia. Najwcześniej Lewandowski ma być gotowy do gry 20 kwietnia na ligowy mecz z Bayerem Leverkusen.

Przypomnijmy, że Lewandowski doznał urazu kolana w meczu Polska – Andora w eliminacjach do MŚ w Katarze. Pierwsze prognozy mówiły o niecałych dwóch tygodniach przerwy, jednak dokładniejsze badania pokazały, że napastnik będzie musiał pauzować dłużej. Lewandowski musiał więc opuścić mecz z Anglią (1:2).

Polak walczy o jak najszybszy powrót do gry, bo chce również gonić rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Do wyrównania rekordu brakuje mu jeszcze pięciu trafień.