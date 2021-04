To wideo pokazuje przełom u Roberta Lewandowskiego! Niemcy podają termin jego powrotu

Robert Lewandowski doznał urazu kolana w meczu Polska – Andora w eliminacjach do MŚ w Katarze. Pierwsze prognozy mówiły o niecałych dwóch tygodniach przerwy, jednak dokładniejsze badania pokazały, że napastnik będzie musiał pauzować dłużej. Lewandowski musiał więc opuścić mecz z Anglią (1:2).

Kontuzja Lewandowskiego była też fatalną informacją dla Bayernu, bo dla klubu naszedł kluczowy moment w sezonie. Mistrz Niemiec musiał poradzić sobie bez Polaka w meczu na szczycie Bundesligi z RB Lipsk i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG. O ile w lidze Bayern odniósł ważne zwycięstwo (1:0), to w Lidze Mistrzów w pierwszym meczu Bawarczycy ulegli na własnym stadionie PSG 2:3 i oddalili się od awansu do półfinału rozgrywek. W miniony weekend Bayern zaledwie zremisował z Unionem Berlin 1:1.

Lewandowski walczy o powrót do pełnej sprawności, bo nadal chce gonić rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Do wyrównania rekordu brakuje mu jeszcze pięciu trafień, a czas ucieka. Polak jest jednak bliżej powrotu do gry. – Dobre informacje dla Bayernu. Robert Lewandowski odbył dziś pierwszą sesję biegową na Saebener Strasse po kontuzji kolana – napisał niemiecki dziennikarz Manuel Bonke, a jego informacje potwierdził także sam Bayern Monachium. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać truchtającego po boisku Lewandowskiego.

Kiedy można spodziewać się powrotu Polaka? "Bild" informuje, że trening biegowy Lewandowskiego trwał pół godziny i na pewno nie zagra on jeszcze we wtorkowym rewanżu z PSG i w sobotnim meczu ligowym z Wolfsburgiem. Najwcześniej ma być gotowy do gry 20 kwietnia na ligowy mecz z Bayerem.