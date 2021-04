Prezes Bayernu zajął stanowisko w sprawie konfliktu trenera Hansiego Flicka z Hasanem Salihamidziciem

Konflikt Hansiego Flicka z Hasanem Salihamidziciem trwa już od kilku tygodni. Źródłem nieporozumienia między trenerem a dyrektorem sportowym klubu jest polityka transferowa, a w szczególności kształt defensywy Bayernu Monachium. Klub pożegna po sezonie kilku kluczowych obrońców, m.in. Jerome'a Boatenga. Według Lothara Matthaeusa Flick ogłosi swoje odejście po rewanżu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Odmienne zdanie ma z kolei Karl-Heinz Rummenigge. - Ten temat musi się skończyć. Nie ma potrzeby tego ciągle komentować. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w kluczowym momencie sezonu - grzmiał w rozmowie z "Bildem" z 66-letni Niemiec.

Zobacz wideo Bayern Monachium - Union Berlin 1:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Prezes klubu pogodzi Flicka z Salihamidziciem? Obaj mają "gen Bayernu"

Herbert Hainer w rozmowie z dziennikarzami "Sky" wspomniał o "genie Bayernu", który posiadają zarówno Hansi Flick, jak i Hasan Salihamidzić. - Jesteśmy bardzo wyraźnie przekonani, że chcemy pracować z oboma z nich. Zarówno jeden, jak i drugi przez ostatnie półtora roku przyczynili się do wszystkich sukcesów. Odnieśliśmy je wspólnie - podkreślił przewodniczący rady nadzorczej Bayernu Monachium.

I dodał: - Wierzę, że możemy to kontynuować w przyszłości. Wewnętrzny konflikt bardzo różni się od tego, co opisywanego na zewnątrz. Pracujemy nad tym, żeby współpraca między nimi wróciła, ale nie tylko na poziomie zawodowym. Zależy nam, aby obaj robili to razem z radością i przekonaniem.

Wątpliwości co do pracy z Hansim Flickiem nie ma kapitan zespołu, Manuel Neuer. - Myślę, że jest dla nas odpowiednim trenerem - skwitował bramkarz Bayernu Monachium po ostatnim meczu z Unionem Berlin (1:1).

Bayern Monachium ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań w Bundeslidze. Do tego dochodzi wtorkowe spotkanie rewanżowe z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Obecnie Bawarczycy zajmują pozycję lidera tabeli z przewagą pięciu punktów nad drugim RB Lipsk. Hansi Flick jest związany z Bayernem kontraktem do końca czerwca 2023 roku.