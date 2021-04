Milion funtów tygodniowo dla Haalanda?! Mino Raiola już działa, kluby w szoku

Erling Haaland jest w tej chwili zdecydowanie najbardziej pożądanym zawodnikiem na świecie. O Norwega walczą największe kluby w Europie i każdy z nich jest gotowy wydać na niego ogromne pieniądze. Jego agent Mino Raiola zrobi wszystko, aby wyciągnąć jak najwięcej z transferu swojego podopiecznego. Głośno było ostatnio w mediach o jego wycieczce do Hiszpanii, gdzie przebywał razem z ojcem piłkarza, Alfem-Inge Haalandem. W jej trakcie obaj panowie mieli się spotkać z przedstawicielami FC Barcelony i Realu Madryt. Wszyscy byli zszokowani oczekiwaniami finansowymi przedstawicieli piłkarza Borussii Dortmund.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

Borussia Dortmund blisko "sportowej i finansowej katastrofy"! "To nie moja broszka"

Raiola chce dla Haalanda miliona funtów tygodniowo. Watzke: "Chcemy, żeby został z nami. Nie ma alternatywnego planu."

Dziennikarze angielskiego "The Mirror" podkreślają, że oprócz Realu i Barcelony, zainteresowane Haalandem są aż cztery kluby Premier League - Manchester City, Manchester United, Chelsea i Liverpool oraz francuskie Paris Saint-Germain. Mino Raiola ma jednak ogromne oczekiwania finansowe jeżeli chodzi o transfer Norwega. Agent chciałby uczynić go najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie i pierwszym zarabiającym milion funtów tygodniowo. Są to ogromne pieniądze nawet jak na obecnie obowiązujące w piłce kwoty. Dla porównania najlepiej obecnie zarabiający piłkarz na świecie, Leo Messi zarabia około 500 tysięcy funtów tygodniowo, a po odjęciu podatku zostaje mu "zaledwie" około 200 tysięcy.

Według Anglików na taki wydatek mogą sobie pozwolić tylko trzy z wymienionych wyżej klubów - Real, PSG i Manchester City. Jeżeli chodzi o ten ostatni klub to jego trener, Pep Guardiola zaprzeczał ostatnio, że mają w planach przeprowadzenie transferu napastnika. - Przy tych cenach to niemożliwe. Nie będzie nas na to stać. W dobie pandemii wszystkie kluby zmagają się z problemami finansowymi i u nas nie jest inaczej. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że latem nie kupimy napastnika - przyznał Katalończyk.

Borussia Dortmund znalazła następcę Haalanda? Dwóch kandydatów

Oprócz ogromnej pensji dla piłkarza Raiola ma zamiar wynegocjować także bardzo wysoką kwotę transferu, która gwarantowałaby ogromne prowizje zarówno dla niego jak i ojca piłkarza. Obaj mieliby zainkasować po 20 milionów funtów! Sama kwota transferu wynosiłaby około 154 milionów funtów. Pomimo intensywnych działań agenta i ojca Haalanda, prezes Borussii, Hans-Joachim Watzke twierdzi, że klub nie planuje sprzedawać swojego napastnika. - Nie mamy na tę chwilę żadnych planów. Porozmawiamy o tym w spokoju z Erlingiem, jego ojcem i agentem Mino Raiolą - mówił niedawno Niemiec portalowi Goal.com. - Chcemy, żeby został z nami, by w przyszłym sezonie strzelać gole dla BVB. Nie ma alternatywnego planu.

Erling Haaland zagrał w tym sezonie w 34 spotkaniach dla Borussii Dortmund we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 33 bramki i zaliczył 10 asyst.