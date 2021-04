Dwaj kolejni piłkarze Bayernu doznali urazów! Hansi Flick komentuje

W sobotę Bayern Monachium niespodziewanie zremisował u siebie z Unionem Berlin 1:1. Chociaż gospodarze prowadzili od 68. minuty po goli Jamala Musiali, to na pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry do wyrównania doprowadził Marcus Ingvartsen.

Po meczu trenera Bayernu - Hansiego Flicka - mogły martwić nie tylko stracone punkty, ale też kolejne kontuzje w zespole. Już w przerwie spotkania z boiska zszedł Kingsley Coman, który jeszcze w pierwszej połowie sygnalizował uraz nogi. W drugiej połowie Flick musiał też zdjąć z boiska Musialę.

Flick skomentował urazy piłkarzy

Jak się jednak okazało, oba urazy nie były groźne. - Coman został kopnięty w kość strzałkową. Moim zdaniem to jednak nic poważnego. Zresztą Kingsley i tak miał zagrać tylko 45 minut - wyjaśnił po meczu Flick, który przyznał jednocześnie, że powodem zmiany Musiali były skurcze.

Chociaż obaj piłkarze powinni być gotowi na rewanż z PSG w Lidze Mistrzów, to sytuacja kadrowa mistrzów Niemiec wciąż jest daleka od idealnej. W Paryżu na pewno nie zagrają Robert Lewandowski, Nicklas Suele, Serge Gnabry, Marc Roca, Douglas Costa oraz Corentin Tolisso.

Nie wiadomo, czy do rewanżu wydobrzeją Leon Goretzka oraz Lucas Hernandez, którzy w ostatnim czasie również zmagali się z poważniejszymi kontuzjami. - Większe szanse na powrót daję Lucasowi - powiedział Flick. I dodał: Jeśli chodzi o Leona, to na pewno nie podejmiemy żadnego ryzyka. To kontuzja mięśniowa, więc o jego dostępności zdecydują lekarze.

Mecz PSG - Bayern we wtorek o 21. Pierwsze spotkanie w Monachium 3:2 wygrali Francuzi.