Jasna deklaracja Manuela Neuera po meczu z Unionem. "Niepotrzebne"

Lothar Matthaeus twierdzi, że Hansi Flick może ogłosić swoje odejście z Bayernu Monachium po rewanżu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Niemcy przegrali w pierwszym spotkaniu 2:3. Raphael Honigstein, dziennikarz m.in. "Der Spiegel" dodaje, że głównym powodem takiej decyzji miałby być brak porozumienia z dyrektorem sportowym. Dziennikarze postanowili o zdanie zapytać Manuela Neuera.

Manuel Neuer wstawia się za trenerem

- Myślę, że jest dla nas odpowiednim trenerem. Widzieliśmy także, jak wielki sukces odnieśliśmy w ostatnim czasie. Będziemy szczęśliwi, jeżeli dalej to tak będzie wyglądało. Niemniej jednak wszystko to, co dociera do nas z zewnątrz, jest niepotrzebne - powiedział kapitan Bayernu Monachium w rozmowie ze "Sky Sports".

Do sytuacji wokół Hansiego Flicka w rozmowie z "Bildem" odniósł się prezes zarządu Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge. - Ten temat musi się skończyć. Nie ma potrzeby tego ciągle komentować. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w kluczowym momencie sezonu - powiedział 65-letni Niemiec.

Bayern Monachium ma do rozegrania jeszcze sześć spotkań w Bundeslidze. Do tego dochodzi wtorkowe spotkanie rewanżowe z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Obecnie Bawarczycy zajmują pozycję lidera tabeli z przewagą pięciu punktów nad drugim RB Lipsk. Hansi Flick jest związany z Bayernem kontraktem do końca czerwca 2023 roku.