Wymowny komentarz Roberta Lewandowskiego. "Rzadka sytuacja"

Bayern Monachium zagrał w sobotę na własnym stadionie z Unionem Berlin w meczu 28. kolejki Bundesligi. Na boisku zabrało Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji kolana w meczu reprezentacji Polski z Andorą (3:0). Dla Polaka będzie to już trzeci opuszczony mecz Bayernu. Wcześniej musiał pauzować w ligowym spotkaniu z RB Lipsk i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG.

Niestandardowa sobota Roberta Lewandowskiego. "Rzadka sytuacja"

Robert Lewandowski nie próżnuje podczas swojej przerwy w grze i ciężko walczy o jak najszybszy powrót na boisko. Polak pokazuje to na bieżąco w swoich mediach społecznościowych. Niedawno zamieścił zdjęcie ze swojego treningu. Teraz, tuż przed meczem Bayernu z Unionem Berlin pokazał, że zdecydowanie nie jest przyzwyczajony do spędzania takich dni w domu. Piłkarz większość sobót w trakcie swojej kariery spędził na pewno na boisku. Na swoim Instagramowym profilu zamieścił zdjęcie pokazujące, jak spędza ten czas. - Rzadka sytuacja. Sobota, a ja jestem w domu - czytamy w opisie pod zdjęciem.

Nadal nie wiadomo kiedy Lewandowski wróci do gry. W studiu Ligi Mistrzów telewizji "CBS Sports" przed meczem z Bayernem sam zawodnik powiedział szczerze, że na pewno nie uda mu się wrócić na rewanż z PSG. Najgorszy scenariusz zakłada powrót dopiero 8 maja. Wszyscy po cichu liczą jednak, że może jakimś cudem dojdzie do tego wcześniej. Jeżeli nie Robert może mieć problem z pobiciem rekordu Gerda Muellera, do którego brakuje mu już tylko pięciu trafień

