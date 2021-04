To już pewne. Dwóch piłkarzy odchodzi z Bayernu. Wyjątkowe pożegnanie

Umowy austriackiego i hiszpańskiego piłkarza są ważne z Bayernem tylko do końca czerwca 2021 roku i już wiadomo, że nie zostaną prolongowane. "Bild" poinformował, że David Alaba i Javi Martinez wzięli udział w specjalnej sesji zdjęciowej, pozując z wszystkimi pucharami, które wywalczyli dotychczas z niemieckim klubem.

Alaba i Martinez odejdą w lecie z Bayernu. Mistrz Niemiec zrobił im specjalną sesję zdjęciową

Bayern w ten sposób chciał odwdzięczyć się im za to, co zrobili dla klubu, będąc przez wiele lat jego piłkarzami.

David Alaba po 13 latach opuści Bayern. Austriak w lutym ogłosił swoje odejście. Rozegrał dla klubu 422 mecze, w których zdobył 33 bramki i zaliczył 51 asyst. W trakcie swojego pobytu w Monachium zdobył z drużyną wiele trofeów. Między innymi dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, dziewięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec i sześciokrotnie Puchar Niemiec. Piłkarz łączony jest m.in. z Realem Madryt, FC Barceloną, Chelsea czy też PSG. Agent piłkarza, Pini Zahavi cytowany przez "Kickera" potwierdził, że Alaba wolałbym grać w LALiga. - David musi wybrać, kto wygra wyścig. Nie ma wyznaczonego ostatecznego terminu na decyzję - powiedział Zahavi.

Natomiast Javi Martinez jest związany z Bayernem już od niemal dziewięciu lat. Pod koniec sierpnia 2012 roku zespół z Monachium kupił Hiszpana za 40 mln euro, co było wówczas najdroższym transferem w historii klubu. Rekord ten przetrwał aż pięć lat i pobił go dopiero Corentin Tolisso, który przyszedł do Bayernu w lipcu 2017 roku za 41,5 mln euro. Obecny rekord to zakup Lucasa Hernandeza za 80 milionów euro z Atletico Madryt w 2019 roku. Javi Martinez zagrał w aż 263 meczach dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach, zdobył w nich czternaście goli i zanotował dziewięć asyst. W tym sezonie Hiszpan pełni funkcję rezerwowego. Wystąpił tylko w piętnastu spotkaniach Bundesligi, będąc piłkarzem wchodzącym z ławki.

Jerome Boateng również nie będzie dłużej grać w Bayernie

Z Bayernem po zakończeniu sezonu rozstanie się również środkowy obrońca, Jerome Boateng. Jako pierwszy o tej decyzji poinformował "Kicker", a później potwierdził ją dyrektor sportowy klubu, Hasan Salihamidzić, tuż przed meczem z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. - Jerome już wie, że jego umowa nie zostanie przedłużona. Przejdzie przez wielkie drzwi Bayernu, miejmy nadzieję z kolejnymi tytułami - powiedział telewizji "Sky".

Jerome Boateng występuje w bawarskim klubie od 2011 roku. Przez blisko dziesięć lat ośmiokrotnie sięgnął z drużyną po mistrzostwo Niemiec, dwukrotnie zdobył puchar Ligi Mistrzów, pięciokrotnie Puchar i Superpuchar Niemiec, dwa razy triumfował w Superpucharze UEFA oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. Obrońca ma na koncie również tytuł mistrza świata z reprezentacją Niemiec zdobyty w 2014 roku.