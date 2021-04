Robert Lewandowski - kontuzja. Kiedy wróci do gry?

Robert Lewandowski doznał kontuzji podczas meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 z Andorą (3:0), w którym strzelił dwa gole. Początkowo wydawało się, że to niegroźny uraz, przez który straci być może tylko jeden mecz ligowy. Diagnoza okazała się jednak dużo gorsza: naderwał więzadło poboczne prawego kolana, a Bayern Monachium poinformował, że przerwa ma trwać aż cztery tygodnie, co oznaczałoby, że Lewandowski wróci do gry dopiero pod koniec kwietnia.

Robert Lewandowski wraca do ćwiczeń po kontuzji

Lewandowski początkowo wyjechał z Monachium i udał się na krótki urlop, ale zaczął już wykonywać ćwiczenia indywidualne. W czwartek zaskoczył kibiców zdjęciem i podpisem wrzuconym na Instagrama. - "Do zobaczenia wkrótce" - napisał. Jednak wątpliwe jest to, by wrócił do gry wtedy, kiedy Bayern będzie go potrzebował najbardziej, czyli na wtorkowy rewanż w 1/8 finału Ligi Mistrzów z PSG. Tuż przed pierwszym meczem (Bayern przegrał 2:3) zdradził w rozmowie z telewizją Sky, że nie zagra w rewanżu. Jego rehabilitacja ma zacząć się na początku przyszłego tygodnia.

- Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę dobrze się czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie, oczywiście, że wolałbym być na boisku. Ale jest jak jest, będą trzymał kciuki za Bayern - powiedział Lewandowski, który zapowiada, że nie chce przyspieszać powrotu za wszelką cenę. W rozmowie ze "Sportowymi Faktami" przestrzegał go przed tym Oliver Schmidtlein, były fizjoterapeuta Bayernu i czołowy niemiecki specjalista w zakresie rehabilitacji:

Zbyt wczesny powrót może mieć katastrofalne skutki dla dalszej kariery. Bo nie możesz grać na najwyższym poziomie z niestabilnym kolanem. A jeśli wrócisz za wcześnie, możesz pogorszyć kontuzję. Nie tylko ryzykujesz, że przerwa potrwa kilka kolejnych miesięcy, ale również, że problem będzie powracał. Znowu i znowu. Mówimy tu o poważnych sprawach. Nie chodzi więc o to, czy Robert będzie pauzował 3-4-5 tygodni. Kluczowe, żeby wrócił w stu procentach sprawny. Granie z jakimkolwiek bólem byłoby wielkim błędem. Lewandowski musi być w pełni zdrowy. Musi strzelać, skakać, lądować na ziemi, dryblować, wykonywać wszelkie ruchy z pełnym komfortem. Bez bólu.

Na temat powrotu Lewandowskiego na boisko po kontuzji wypowiedział się również Hansi Flick. - Cudowne uzdrowienie, cudowne uzdrowienie! To już przesada. Taka kontuzja wymaga czasu. A kiedy taki gracz jak Robert Lewandowski wypada z gry, nigdy nie jest to przyjemne - powiedział wyraźnie niezadowolony trener Bayernu Monachium.

Kontuzja przeszkodzi Lewandowskiemu w pobiciu rekordu Muellera?

Lewandowski znajduje się w znakomitej formie: strzelił 42 gole i zaliczył osiem asyst w 36 meczach tego sezonu. W 25 meczach Bundesligi zdobył aż 35 bramek i do wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera brakuje mu już tylko pięciu trafień. Gdyby sprawdził się pesymistyczny wariant z oficjalnego komunikatu Bayernu Monachium, to by oznaczało, że Lewandowski straciłby następujące mecze:

10 kwietnia z Unionem Berlin (dom)

13 kwietnia z PSG (wyjazd w ćwierćfinale Ligi Mistrzów)

17 kwietnia z Wolfsburgiem (wyjazd)

20 kwietnia z Bayerem Leverkusen (dom)

24 kwietnia z Mainz (wyjazd)

27 kwietnia - ewentualny pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów (dom, ze zwycięzcą pary Manchester City - Borussia Dortmund)

