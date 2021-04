Nowe fakty ws. konfliktu w Bayernie Monachium. "Hansi Flick ogłosi decyzję po meczu z PSG"

Odkąd wiadomo, że Joachim Loew latem po mistrzostwach Europy pożegna się z posadą selekcjonera reprezentacji Niemiec, trwają poszukiwania jego następcy. Najczęściej wymienia się nazwisko Flicka, aktualnego trenera mistrzów Niemiec, a pytania o przyszłość trenera Bayernu padają niemal przy każdej okazji do władz klubu.

Jak się okazuje, konflikt między Hansim Flickiem a Hasanem Salihamidziciem, dyrektorem sportowym Bayernu Monachium, miał już zajść już na tyle daleko, że Flick miał powiedzieć dość. Lothar Matthaeus, legenda klubu, przyznał już nawet, że po dwumeczu z PSG Flick spotka się z władzami Bayernu. Miałby wówczas oznajmić, że wraz z końcem sezonu odchodzi z klubu. To potwierdzałoby także informacje niemieckich mediów, które w ostatnich dniach coraz częściej piszą o końcu wielkiej epoki w Bayernie.

Hansi Flick może odejść z Bayernu Monachium po sezonie!

Według informacji Raphaela Honigsteina, dziennikarza m.in. Spiegla, Flick miał podkreślać, że skład miał wyższą jakość w ubiegłym sezonie. To oznaczałoby wbicie szpilki w kierunku Salihamidzicia, odpowiedzialnego za transfery i budowę składu. Flick z kolei wielokrotnie nawoływał, że chciałby mieć istotny głos w procesie budowania drużyny. Miał jednak za każdym razem otrzymywać informację, że to zadanie dyrektora sportowego, przez co obydwaj popadli w konflikt.

Kolejną kością niezgody miała być osoba Jerome'a Boatenga. W środę - przed meczem Bayernu z PSG (2:3) - Salihamidzić powiedział w Sky, że kontrakt z 32-letnim stoperem nie zostanie przedłużony. To zaskoczyło wszystkich. Tym bardziej że Flick wcześniej sam był pytany o przyszłość Boatenga i liczył na to, że sprawy potoczą się inaczej, czyli że obrońca podpisze nową umowę.